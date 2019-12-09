Катырин рассказал об освобождении бизнеса от избыточных и дублирующих требований

Москва, 9 декабря. Бизнес освободят от избыточных и дублирующих обязательных требований. Такое мнение в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей озвучил глава Торгово-промышленной палаты России (ТППРФ) Сергей Катырин.

Он прокомментировал внесенный ранее правительством законопроект, разработанный в рамках реализации механизма «регуляторной гильотины» — реформы контрольно-надзорной деятельности.

«Торгово-промышленная палата участвовала в разработке концепции законопроекта и концептуально его поддерживает», – заявил Катырин.

По его мнению, принятие такого закона позволит значительно снизить административную нагрузку на бизнес за счет установления новых правил разработки нормативных актов, содержащих обязательные требования.

«Например, устанавливается правило, что каждый нормативный акт, содержащий обязательные требования, должен проходить процедуру открытого обсуждения, а также подлежит пересмотру не позднее шести лет со дня его вступления в силу», — рассказал собеседник агентства.

В то же время по законопроекту имеется ряд предложений, реализация которых позволит дополнительно обеспечить интересы бизнеса, отметил Катырин.

По его словам, предприниматели на постоянной основе должны быть привлечены к участию в деятельности по оценке избыточности новых обязательных требований, чтобы понимать свои потенциальные издержки, которые могут у них возникнуть.

«Также законопроект пока не содержит четкого правила относительно того, как следует поступать предпринимателю при наличии обязанности соблюдать несколько противоречащих друг другу требований. Торгово-промышленная палата считает необходимым установить, что в случае противоречия нескольких обязательных требований приоритет соблюдения отдается нормам большей юридической силы или принятым позднее», — уточнил глава палаты.

Он также выразил уверенность, что ко второму чтению инициатива будет доработана с учетом мнения ТПП РФ и объединяемого ею бизнеса.