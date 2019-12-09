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В ПФР назвали условие приостановки выплаты пенсии

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В ПФР назвали условие приостановки выплаты пенсии

Москва, 9 декабря. Пенсионный фонд России назвал условие, при котором может быть приостановлена выплата пенсии.

В организации отметили, что такая ситуация может произойти с пожилыми гражданами, которые получают денежные средства не сами. По доверенности пенсию за них может получить другой человек.

В таком случае гражданину необходимо хотя бы раз в год подтверждать факт регистрации по месту получения пенсии. Если этого не произойдет, выплаты могут быть приостановлены, передает телеканал «360».

«Подобная норма направлена на предотвращение случаев незаконного получения средств», — объяснили в Пенсионном фонде.

При возникновении трудностей с личной явкой пожилым людям необходимо обратиться к специалистам мобильной клиентской службы. Они смогут приехать и засвидетельствовать факт получения пенсии на дому, пишет «ФедералПресс».

В ПФР назвали условие приостановки выплаты пенсии

Ранее стало известно, что правительство РФ рассмотрит два разработанных Минэкономразвития законопроекта, один из которых запрещает взыскивать долги со страховых пенсий россиян, а второй указывает, что при взыскании долгов с зарплаты всегда должен оставаться прожиточный минимум.

В комментарии Федеральному агентству новостей член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб не исключила, что запрет взыскания долгов с пенсий лишит россиян возможности брать кредиты.

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Источник: Российская газета
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