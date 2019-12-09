Иноагент ФБК заработал более миллиарда рублей за последние три года

Москва, 9 декабря. Основатель так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (организация признана иностранным агентом в России. — Прим. ред.) Алексей Навальный благодаря финансированию из-за рубежа смог достичь заработка в размере 300 тысяч рублей ежедневно. Об этом пишет Telegram-канал «Силовики».

По информации канала, за последние три года через ФБК прошло более миллиарда рублей. При этом публикация ФБК одного «компроматного вброса» оценивается в 120 тысяч долларов. По мнению авторов Telegram-канала, этот результат можно считать неудовлетворительным, однако еще 10 лет назад скандальному блогеру и вовсе приходилось «побираться», получая финансирование от политолога Станислава Белковского.

При этом, как отмечается в записи, в начале своей деятельности Навальный предполагал, что ему нужна небольшая команда из 15 человек, чтобы годовой оборот составил 10 миллионов рублей.

«За восемь лет работы фабрики компроматных публикаций ее среднегодовая прибыль выросла до 350 миллионов рублей. Из которых сам Навальный забирает порядка 30%, что, конечно, не делает его олигархом, но доход порядка 300 тысяч рублей в день весьма и весьма неплох», — пишет Telegram-канал «Силовики».

По мнению авторов записи, заработку Навального способствовали несколько событий. Речь идет в том числе о помиловании олигарха Михаила Ходорковского, который после освобождения «мгновенно активизировался» и вместе с семьей Зиминых стал финансировать антироссийские СМИ вроде «Проекта» и The Bell. Кроме того, в России был принят закон об иноагентах и нежелательных организациях, и эти законодательные инициативы привели к перераспределению денежных потоков, отмечает Telegram-канал. Авторы записи отмечают: Навальный смог убедить западных спонсоров, что не стоит тратить деньги на мелкие политические и недееспособные антивластные группировки, и в результате получает основные средства.

Как напоминает Nation News, о заказном характере деятельности Навального сообщалось неоднократно. Журналистам удалось выявить закономерность: каждый «сенсационный» материал Навального сопровождается крупными «пожертвованиями» блогеру в криптовалюте. Полученные средства он тратит на поездки по дорогим курортам: например, по данным Telegram-канала «Незыгарь brief», только в 2019 году блогер минимум девять раз выезжал за границу.

Напомним, в связи с деятельностью так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» было возбуждено уголовное дело по статье 174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем». По данным следствия, сотрудники фонда Навального с января 2016 по декабрь 2018 года легализовали крупные денежные суммы, полученные преступным путем. В сентябре в рамках расследования в штабах ФБК в разных городах России прошли многочисленные обыски.

В октябре Минюст России внес «Фонд борьбы с коррупцией» Навального в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иноагентов. Причиной стали зарубежные источники финансирования ФБК.