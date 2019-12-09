Гаспарян предложил «бить наотмашь» в ответ на решение WADA отстранить Россию от Олимпиады

Исполком WADA на четыре года отстранил Россию от участия в крупных международных соревнованиях, включая олимпиады и чемпионаты мира, кроме того объявлены санкции против Российского антидопингового агентства и спортивных чиновников РФ. Ранее комитет атлетов Всемирного антидопингового агентства (WADA, ВАДА) призвал полностью отстранить российских спортсменов от участия в Олимпийских играх в Токио в 2020 году и в Пекине в 2022 году, в том числе под нейтральным флагом. Решение поддержало большинство членов комитета, включая его председателя. Предлог — обвинения в адрес РФ в якобы манипуляциях с допинговыми пробами.

Известный политический аналитик и публицист Армен Гаспарян опубликовал возмущенный пост в своем Telegram-канале в связи с максимально унизительным для России решением WADA. Свою позицию политолог обосновал в комментарии Федеральному агентству новостей, разъяснив, как, по его мнению, России следует реагировать на подобные выпады, имеющие совершенно определенную цель — добиться максимального унижения нашей страны. По мнению политолога, нужно в полном смысле слова «бить наотмашь» в связи с циничным решением WADA отстранить России от Олимпиады.

«Во-первых, я ничего другого не ожидал, я полтора года назад говорил, что не понимаю, почему все успокоились в отношении WADA, что это только начало, и что нас будут прессовать для достижения одной-единственной вполне понятной цели, которая звучит так: любой ценой долиться унижения и бесчестия России, — эмоционально отметил Гаспарян. — Что, собственно, теперь на наших глаза и происходит. WADA старательно и цинично идет именно в этом направлении».

Отсюда возникает вопрос по поводу дальнейших шагов России, отмечает Гаспарян. До сего времени ответные действия нашей страны по защите национальных интересов РФ казались политологу недостаточно решительными и продуманными.

«Если они запретят нам (участвовать в Олимпиадах) даже условно — под белым флагом с надписью: «Олимпийцы из России», — наша реакция должна быть не просто жесткой, она должна быть жесткой в максимально гипертрофированном виде. (Президент России Владимир) Путин же правильно в свое время сказал: «Если драка неизбежна, надо бить первым!» Наша манера заниматься пацифизмом никогда до добра не доводила. Россию всегда, исторически, уважали за проявленную силу, а не за проявленное миролюбие по отношению к циничным /здесь собеседник ФАН употребил жесткие эпитеты/, других слов у меня просто нет!» — подчеркнул Гаспарян.

На просьбу предложить возможный ответ России на действия WADA, аналитик ответил так:

«У нас разного рода интернет-болтуны договорились до того, что (в противовес Олимпиаде) надо организовать Игры доброй воли. Я, конечно, понимаю, что люди, которые родились сильно позже распада Советского Союза, имеют очень слабое представление о том, что такое Игры доброй воли. Сейчас этот номер просто физически не пройдет». «Мне кажется, Россия вообще должна ставить на повестку дня вопрос о полном реформировании олимпийского движения, которое уже с 2008 года носит весьма и весьма «своеобразный» характер. Напомню, в то время господин (тогдашний президент Грузии Михаил) Саакашвили нарушил неписанное еще с древних времен правило: никто не начинает войну во время олимпиады. Мы тогда не применили в связи с этим санкций, но не поздно начать и сейчас. Сегодня нам нужно, как говорится, просто бить наотмашь!» — резюмировал Армен Гаспарян.

Ранее комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому этой организации отстранить РФ от международных соревнований на четыре года в связи с подозрениями в манипуляциях с базой данных Московской антидопинговой лаборатории. В Москве новые претензии WADA назвали попыткой политического давления на нашу страну. В частности, такое мнение высказал премьер-министр Дмитрий Медведев.