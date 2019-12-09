Эксперт рассказал о плюсах и минусах перехода на электронные договоры продажи авто

Москва, 9 декабря. Глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев рассказал о плюсах и минусах перехода сделок по купле-продаже автомобилей в электронную форму. По словам эксперта, внедрение электронного документооборота стоит развивать предельно аккуратно.

Канаев отметил, что за электронным форматом — будущее, однако при этом призвал делать это аккуратно, «без перекосов». По его мнению, моментально переводить ДКП в электронную форму нельзя из-за невозможности учесть все возможные риски.

«Потому что мы не знаем, как это будет делаться, не можем учесть полностью все риски», — обратил внимание эксперт.

Он также отметил, что удобны обе системы, но проблема фальсификации документов в письменной форме не составляет никакой сложности, сообщает телеканал «360».

«Я не могу сказать, что множество жалоб с поддельными договорами купли-продажи приходит. Это неактуально», — уточнил он.

При этом он указал на проблему, связанную с утечкой личных данных. По его словам, именно этот вопрос будет больше всего волновать людей.

Ранее издание «Ъ» сообщило, что в России разрабатывают бесплатный сервис для регистрации транспортных средств через портал госуслуг. Планируется, что соглашения будут автоматически заполняться данными о покупателе и продавце, а также о машине, отмечал НСН.