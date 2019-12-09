Анкара оценила роль России в противостоянии курдским боевикам в Сирии

Анкара, 9 декабря. Благодаря подписанию российско-турецкого меморандума по Сирии инциденты с участием Отрядов народной самообороны курдов (YPG) стали реже. Об этом рассказал глава Минобороны Турции Хулуси Акар в эфире телеканала NTV.

«Мы подписали соглашение с Россией. Однако мы видим, что YPG полностью не вышли, продолжаются довольно серьезные нападения. Но число таких инцидентов постепенно уменьшается, потому что мы постоянно на связи с российскими партнерами, и они прилагают усилия в этом направлении», — сообщил он.

Напомним, 22 октября на переговорах в Сочи президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин приняли меморандум по Сирии, в тот же день Анкара завершила в САР свою антитеррористическую операцию «Источник мира», направленную против против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и боевиков «Исламского государства»1 (запрещено в России).

Договоренности лидеров двух стран определили, что бандгруппы курдов должны покинуть выделенную на сирийско-турецкой границе зону безопасности и сложить оружие, а затем военные РФ и Турции обязаны приступить к совместному патрулированию приграничных районов Турции и Сирии.

Позднее глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил о досрочном отводе курдских террористов из зоны безопасности, начались разведывательные полеты и разминирование.

С началом патрулирования местные жители Сирии после долгого времени начали возвращаться к обычной жизни и быту. Эксперты отметили, что патрулирование РФ и Турции эффективно препятствует возвращению курдских боевиков и обеспечивает в стране стабильность.

1 Организация запрещена на территории РФ.