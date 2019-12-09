«Мусорный принц» Гудков не поможет «Мише 2%» Касьянову прорваться в Госдуму

Консолидация сил с лидером «Партии перемен» Дмитрием Гудковым не позволит главе партии ПАРНАС Михаилу Касьянову получить заветное депутатское кресло в Госдуме РФ. Популистские заявления и необоснованные амбиции оставят «Мишу 2%» за бортом большой политики.

Лидер партии ПАРНАС Михаил Касьянов объявил о стремлении получить место в Госдуме на выборах в 2021 году. Однако для этого он предлагает изменить выборную процедуру. По словам Касьянова, необходимость собирать подписи граждан является инструментом власти, чтобы не пускать на выборы оппозицию. Однако, учитывая незначительное количество либеральных деятелей, которые пришли к власти по итогам федеральных и региональных выборов, слова Касьянова кажутся попыткой оправдать отсутствие поддержки населения.

Касьянов понимает, что его ПАРНАС, как и он сам, не представляют интереса для граждан. Поэтому и получить необходимое количество подписей под своей фамилией перед выборами оппозиционеру не удастся. Именно поэтому экс-премьер России готов пойти на различные махинации, чтобы вновь вернуться в большую политическую игру.

«Партия перемен» Гудкова в борьбе за депутатское кресло для Касьянова

Партия ПАРНАС утратила малейшую привлекательность для населения, когда ее состав лишился молодых и активных деятелей. Речь, в первую очередь, идет о зампреде партии Илье Яшине, который выразил недовольство политикой партийного лидера Михаила Касьянова. Вслед за Яшиным ПАРНАС покинули 6 членов ФПС, не менее трех региональных руководителей, а также порядка 20 рядовых сотрудников. В результате партия потеряла поддержку и стала абсолютно непривлекательна для населения.

Однако политические амбиции Касьянова обширны и простираются как минимум до дверей Госдумы, что вынуждает его искать новых союзников. Ради достижения поставленной цели глава партии ПАРНАС решил объединить свои усилия с Дмитрием Гудковым и его незарегистрированной «Партией перемен». Вместе они создали гражданскую коалицию. Консолидация оппозиционных деятелей, согласно опубликованному ими манифесту, должна затронуть выборный процесс в России, формирование «правительства национального доверия», реформы правоохранительной и судебной систем, изменение подхода к правам граждан на мирные собрания и прочее. Несостоятельной лидеры гражданской коалиции посчитали также внешнюю политику государства.

Другими словами, новый союз, который по задумке Касьянова должен принести ему депутатское кресло в Госдуме, затронул крайне обширное количество тем. Столь широкая повестка говорит не о реальном желании повлиять на государственные процессы, а о популизме Касьянова и Гудкова. По их мнению, чем больше проблем будет затронуто, тем больше последователей можно будет приобрести в обществе. Однако слишком громкие заявления и никогда не приносили политикам реальной пользы. Ведь люди привыкли верить поступкам, а не пустым словам очередных оппозиционеров, рвущихся во власть.

«Миша 2%» и подпольная империя семьи Гудкова

Михаил Касьянов для большинства россиян известен прозвищем «Миша 2%», которое закрепилось еще в 2000-х. Занимая должность министра финансов, он работал с государственными и коммерческими долгами России. За проделанную работу Касьянов брал с заинтересованной стороны два процента от общей суммы подписанного документа. Учитывая многомиллиардные суммы по долгам, «Миша 2%» очень быстро сколотил себе состояние. Его прибыль фактически являлась откатом за помощь в финансовых махинациях.

Другой лидер новой коалиции – Дмитрий Гудков – также не является эталоном законопослушности. Вместе со своим отцом Геннадием Гудковым Дмитрий создал фактически теневую семейную империю, которая годами обворовывала россиян на господрядах и налогах. Также он заслужил звание «мусорного принца», развернув с отцом незаконный бизнес на свалках.

Очевидно, что консолидация таких деятелей будет воспринята населением страны как очередная попытка не чистых на руку оппозиционеров дорваться до высшей политической лиги, чтобы продолжать наживаться на обычных гражданах. Поддержку такой либеральный союз не получит, а популистские заявления Касьянова не позволят ему добраться до депутатского кресла в Госдуме.