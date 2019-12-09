Стас Михайлов рассказал, как на него повлияло 50-летие

Москва, 9 декабря. Певец Стас Михайлов рассказал, как с годами менялась публика на его концертах. Артист, отметивший юбилей в 2019 году, также поделился, как на него повлияло 50-летие.

По словам Михайлова, несмотря на предупреждения друзей, каких-то изменений в себе в связи с переходом полувекового рубежа он не ощущает.

«Мне говорили, что будешь ощущать, но я перешагнул и иду дальше, не особо думая об этом. Поскольку мне кажется, это внутренняя составляющая человека — на сколько ты себя чувствуешь, как ты любишь жизнь. Будешь брюзжать — так же с тобой мир будет брюзжать. Поэтому встал, сказал: «спасибо, что проснулся, слава Богу, за все», и — вперед», — сказал Стас Михайлов в интервью Пятому каналу.

Артист отметил, что поддерживать себя в форме при напряженном графике выступлений ему помогает спорт. Свой юбилейный год певец оценивает как плодотворный: он посетил с гастролями Европу, а в январе ему предстоит дать концерт в Штатах. По словам Михайлова, за прошедшие годы публика, приходящая на его выступления, изменилась. Артист рассказал, что среди его поклонников стало больше мужчин.

По мнению Михайлова, его более ранние композиции располагали «слушать и грустить», но этот период прошел.

«Я понял, что люди хотят веселых, позитивных эмоций, они не хотят грустить, в преддверии праздника они хотят танцевать, петь веселиться, жить, радоваться, любить», — объяснил артист.

Он добавил, что в ближайшее время представит три новые песни, причем одна из них будет очень личной.

Ранее Стас Михайлов рассказал о главной трагедии в своей жизни. Артист раскрыл подробности смерти своего брата Валерия. По его словам, брат умер в возрасте 27 лет. Михайлов уточнил, что посвятил погибшему несколько песен.