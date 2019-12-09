Путин и Зеленский встретятся один на один. События дня ФАН-ТВ

Встреча Путина и Зеленского Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского состоится после саммита в «нормандском формате», об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Лидеры «нормандской четверки» в числе которых РФ, Франция, Германия, Украина, встретятся сегодня, в 18:00 в Париже. Перед началом российский лидер планирует провести переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Также Ушаков отметил, что первая встреча Путина и Зеленского не будет ограничена по времени, и ее длительность будет зависеть от самих президентов. Главной темой встречи будет обсуждение минских договоренностей по урегулированию ситуации в Донбассе.

Болгария готова к «Турецкому потоку» Болгария с 1 января 2020 года начнет транзитные поставки газа из «Турецкого потока» в Грецию и Северную Македонию. Об этом заявил директор компании «Булгартрансгаз» Владимир Малинов. По его словам, уже к 15 декабря Болгария будет полностью готова к началу поставок, а Турция подготовится к 20 числу. А заполнять газом 11-километровый участок газопровода страна начнет уже на этой неделе. На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что Болгария намеренно затягивает реализацию проекта. Болгарский премьер-министр Бойко Борисов объяснил причину задержки строительства проведением обязательных процедур. Напомним, запуск газопровода «Турецкий поток» намечен на 8 января.

Новые меры борьбы с коррупцией Новые меры для борьбы с коррупцией появятся в России в будущем году. Об этом заявил генеральный прокурор страны Юрий Чайка. Комплекс мер проработают во время координационного совещания руководителей правоохранительных органов Российской Федерации. «Они коснутся, в том числе, борьбы с «откатами» и возврата из-за рубежа нелегально выведенных активов», — заявил генпрокурор России. Чайка также напомнил, что в 2018 году прокуроры получили право инициировать аресты активов, это помешало руководителям «уличенных в коррупционных правонарушениях предприятий успевать скрыть свое имущество и делать банкротами компании».