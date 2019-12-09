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Автоэксперт объяснил, чем опасен электронный договор купли-продажи

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Автоэксперт объяснил, чем опасен электронный договор купли-продажи

Москва, 9 декабря. Введение электронных договоров купли-продажи автомобилей — это правильная инициатива, поскольку она упрощает документооборот, но в то же самое время она таит в себе серьезную опасность. Такое мнение в понедельник выразил автоэксперт и заместитель главного редактора журнала «Авто Ревю» Леонид Голованов.

По его словам, электронные договоры станут лакомым куском для мошенников, если документы не будут должным образом защищены от хакеров. В противном случае есть вероятность появления разного рода подделок с целью похищения машины.

«С электронизацией имущественных товарно-денежных отношений в России все было бы неплохо, если бы не очень низкая криптозащищенность и возможность подделки всех транзакций и действий», — пояснил Голованов Ura.ru.

При этом эксперт подчеркнул, что если российские власти смогут организовать защиту электронных сделок, то подобное упрощение пойдет отрасли только на пользу.

Ранее сообщалось, что Минкомсвязи и МВД России готовят бесплатный сервис, на котором можно будет продать или купить машину с помощью электронного договора, размещенного на портале госуслуг.

Электронные договоры будут автоматически заполняться сведениями о продавце, покупателе и автомобиле. Заверять их можно простой электронной подписью сторон сделки при помощи личного кабинета. На базе договора автоматически формируются черновики заявлений на регистрацию транспортного средства новым собственником и о прекращении регистрации предыдущим. Предполагается, что сервис заработает уже в 2020 году, однако первое время им смогут воспользоваться лишь физические лица.

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Источник: Ura.ru
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