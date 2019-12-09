Названы самые популярные породы кошек в России в 2019 году

Москва, 9 декабря. Мейн-кун стал самой популярной породой кошек в России в 2019 году. Об этом рассказала президент Международной фелинологической ассоциации Елена Шевченко.

По ее словам, востребованность животных этой породы можно объяснить их крупным размером.

«Для русского человека — что большое, то и красивое», — отметила Шевченко.

Глава ассоциации добавила, что на втором месте по популярности у россиян оказались британские кошки. Она обратила внимание на их схожесть с «плюшевыми мишками». Кроме того, короткая шерсть британцев не требует сложного ухода.

«Популярна также экзотическая порода — ориенталы. Это очень стройные, длинные и элегантные кошки», — продолжила Шевченко.

По ее словам, ориенталы отличаются высоким уровнем интеллекта и общительностью, пишет «Царьград».

Шевченко отметила, что среди россиян растет спрос на новые породы кошек, передает «ФедералПресс». Например, на полидактов — животных с пятью-шестью пальцами на лапах.

«Еще есть кошки у которых коротенькие ножки — манчкины», — заключила эксперт.

Ранее в Российской кинологической федерации назвали немецкого шпица, сибирского хаски и йоркширского терьера самыми популярными породами собак в России в текущем году. Специалисты отметили, что сейчас наиболее востребованы собаки-компаньоны. Чаще всего животных заводят жители городов, которым комфортнее содержать в квартире собаку небольшого размера.

Тем временем жителей и гостей Москвы пригласили на благотворительное мероприятие «Юна-Фест» по поиску хозяев для бездомных животных. Выставка состоится 15 декабря в центре современного икусства «Винзавод». Организаторы надеются, что фестиваль поможет их подопечным найти новый дом.