Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Шойгу поручил увеличить число оснащенных «Калибрами» и «Цирконами» кораблей

42
0 Оставить комментарий

Шойгу поручил увеличить число оснащенных «Калибрами» и «Цирконами» кораблей

Москва, 9 декабря. Глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу поручил увеличить количество боевых кораблей, оснащенных ракетами «Калибр» и «Циркон». О такой необходимости военный министр заявил в понедельник в ходе селекторного совещания.

По словам руководителя оборонного ведомства, в составе Военно-морского флота (ВМФ) страны нужно увеличить число кораблей дальней морской зоны, в том числе несущих крылатые ракеты «Калибр» и гиперзвуковые ракеты «Циркон».

Шойгу также заявил о необходимости расширить номенклатуру беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), роботизированных комплексов и оружия, «основанного на новых физических принципах».

Ранее военный аналитик Иван Коновалов в интервью Infox.ru заявил, что Россия и Китай пошатнули планы Североатлантического альянса на технологическое превосходство. По его словам, заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, опасающегося гиперзвукового оружия РФ, подтверждает успех курса Минобороны России, нацеленного на постепенное перевооружение Вооруженных сил.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров