Шойгу поручил увеличить число оснащенных «Калибрами» и «Цирконами» кораблей

Москва, 9 декабря. Глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу поручил увеличить количество боевых кораблей, оснащенных ракетами «Калибр» и «Циркон». О такой необходимости военный министр заявил в понедельник в ходе селекторного совещания.

По словам руководителя оборонного ведомства, в составе Военно-морского флота (ВМФ) страны нужно увеличить число кораблей дальней морской зоны, в том числе несущих крылатые ракеты «Калибр» и гиперзвуковые ракеты «Циркон».

Шойгу также заявил о необходимости расширить номенклатуру беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), роботизированных комплексов и оружия, «основанного на новых физических принципах».

Ранее военный аналитик Иван Коновалов в интервью Infox.ru заявил, что Россия и Китай пошатнули планы Североатлантического альянса на технологическое превосходство. По его словам, заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, опасающегося гиперзвукового оружия РФ, подтверждает успех курса Минобороны России, нацеленного на постепенное перевооружение Вооруженных сил.