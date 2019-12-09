ЦРУ пытается «раскачать» юг Сирии, используя боевиков из «Ат-Танфа» для убийств и терактов

На юге Сирии продолжается череда политических убийств, покушений и нападений на бойцов Сирийской Арабской Армии и их союзников. Очередное убийство произошло буквально вчера – неизвестные боевики застрелили в городе Тафас полицейского по имени Ахмед ан-Нахлави, который занимался подготовкой бойцов проправительственного ополчения.

Такие города, как Тафас, Музейриб, Ас-Санамейн, а также южные пригороды города Даръа стали эпицентрами напряженности в провинции. Там происходят нападения на правительственных чиновников, неизвестные боевики регулярно обстреливают конвои САА. Там же неоднократно происходили нападения на бывших полевых командиров «Сирийской свободной армии» — так называемой «умеренной оппозиции», которая противостояла правительственным силам на юге Сирии. Регулярно на юге Сирии обнаруживаются схроны с оружием, оставленным террористами ИГИЛ1 или боевиками «Южного фронта» ССА для продолжения войны.

Остатки южной зоны деэскалации

Напомним, официальный Дамаск восстановил контроль над югом Сирии после ликвидации зоны деэскалации «Южная» летом 2018 года – в ходе переговоров российскому Центру по примирению враждующих сторон удалось убедить боевиков подписать соглашение о примирении с Дамаском. После этого САА разгромила террористов «Исламского государства1» (запрещено в РФ) на юго-западе Сирии. Свои обязательства в рамках соглашения правительство Сирии выполнило – в Даръа, Эль-Кунейтре, Эс-Сувейде не было ни зачисток, ни массовых арестов.

Однако на юге Сирии осталось как минимум два источника напряженности. Союзники ССА, джихадисты из террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в РФ), входившие в совместное оперативное командование «Буниян аль-Марсус», бежали от правительственных войск на территорию Голанских высот, под защиту израильских военных, которые согласны терпеть любых врагов Дамаска, если те не причиняют им серьезных проблем. Используя старые контакты, «Ан-Нусра» стремится «раскачать» ситуацию на юге страны, чтобы получить новый шанс захватить власть.

Союзники террористов

У джихадистов, тесно работающих с израильскими спецслужбами, есть союзники на территории Сирии – ЦРУ использует боевиков из группировки «Магавир ат-Таура», которых перебрасывают из оккупированной США «зоны деконфликтации» вокруг незаконно созданной военной базы «Ат-Танф». Зачастую боевики, которых набирают из обитателей лагеря «Эр-Рукбан», мечтают только о том, чтобы сбежать от своих американских хозяев и сдаться властям. Тем не менее напряженность на юге Сирии продолжает повышаться.

Сейчас в южных провинциях Сирии начинают постепенно формироваться новые органы управления, в которых будут работать и бывшие боевики «умеренной оппозиции», которые выбрали примирение с правительством ради мира в Сирии. Американские военные и джихадисты, связанные с «Аль-Каидой»1 (запрещенная в РФ организация) стремятся сорвать любые шаги по стабилизации обстановки. За полтора года жертвами терактов и диверсий стали десятки сирийских военных, офицеров органов правопорядка и госслужащих, наряду с примирившимися полевыми командирами и старейшинами, бизнесменами и журналистами.

Особая ситуация

На юге Сирии, в провинции Даръа, есть объективные факторы, связанные с ситуацией после подписания соглашений о примирении и размежеванием «умеренной оппозиции» и джихадистов «Ан-Нусры», считает военный эксперт Борис Рожин.

«С одной стороны, часть боевиков там была встроена в местные госструктуры, а с другой стороны – есть боевики, недовольные тем, как обернулась ситуация на юге Сирии. Соответственно, есть «унавоженная почва» для террористических проявлений – терактов, диверсий, покушений на официальных лиц. При этом местные органы власти, в которых немало бывших боевиков, не слишком заинтересованы в том, чтобы с этим бороться», — отметил эксперт в беседе с Федеральным агентством новостей.

По мнению главного редактора информационно-аналитического портала «Кассад», на данный момент Дамаск просто не может отвлекаться на «брожение» в Даръа.

Новый этап в борьбе с терроризмом

«На юге Сирии потребуется проведение более жесткой контртеррористической операции – борьба против активных боевиков, перестройка работы местных органов власти и укрепление местных силовых структур – разведки, ополчения, полиции, — подчеркнул Борис Рожин. — Эти проблемы решаемы, но Асад не может разорваться, ведь он решает большое количество задач. Можно сказать, что вопрос несколько «подзапустили», однако постепенно его придется решать».

Для восстановления стабильности на юге Сирии потребуется в первую очередь экономическая стабилизация в регионе, подчеркнул военный эксперт. Без этого часть населения, которая была лояльна боевикам, продолжает колебаться.

«Существуют определенные проблемы с безопасностью, есть объективные проблемы с топливным кризисом, а уровень жизни, несмотря то, что война прекратилась, не растет – соответственно, есть недовольство Дамаском, которое можно культивировать и превращать в какие-то политические требования», — заключил Рожин.

Напомним, Россия остается одной из немногих стран, которые продолжают оказывать гуманитарную поддержку мирному населению Сирии. Гуманитарные акции, которые раз за разом проводят российские военные, оказывают лояльному Дамаску населению значительную моральную поддержку — однако самостоятельно победить бедность в регионе российским войскам не под силу.

1 Организация запрещена на территории РФ.