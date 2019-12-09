РФ зафиксировала 40 нарушений перемирия в провинциях Идлиб, Латакия, Алеппо и Хама в Сирии

Дамаск, 9 декабря. Российская сторона в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии зафиксировала за сутки 40 фактов нарушения режима прекращения огня, в то время как Турция — 21. Об этом говорится в информационном бюллетене министерства обороны РФ.

«Российской частью представительства зафиксировано 40 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 13, Латакия – 13, Алеппо – девять, Хама – пять», — уточняется в документе.

Турецкая сторона, отметили в ведомстве, зафиксировала 21 случай нарушения перемирия в провинциях Идлиб, Хама и Латакия.

Как указали в ведомстве, в течение дня Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев провел одну гуманитарную акцию в провинции Даръа. Выдано 275 продовольственных наборов общим весом 1,609 тонны.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года. ВС России в настоящее время проводят патрулирование территории севера страны в рамках заключенного 22 октября в Сочи меморандума о взаимопонимании, принятого лидерами РФ и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом с целью урегулирования ситуации в регионе.

В понедельник стало известно, что турецкие военнослужащие отменили запланированное проведение совместного патрулирования с российскими коллегами в районе города Кобани. Причиной они назвали плохие метеоусловия. Военные РФ приняли решение о проведении самостоятельного патрулирования.