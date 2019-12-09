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7 декабря 2019
Университет Бенгази вручил дипломы выпускникам инженерно-механического факультета
Корреспонденты Федерального агентства новостей побывали на торжествах по случаю завершения учебного года в крупнейшем университете Ливии.
В субботу, 7 декабря, крупнейший в Ливии вуз — Университет Бенгази — отправлял в «большую жизнь» очередную партию выпускников. 230 молодых инженеров, юношей и девушек, покидали стены alma mater в соответствии со всеми студенческими канонами.
Невзирая на трудности, переживаемые сейчас Ливией, новоиспеченные специалисты полны оптимизма.
Анис Ибрагим Даляль, только что получивший диплом строительного управленца, уверен, что не останется на обочине жизни.

«Мы овладели массой полезных инженерных знаний в области промышленного строительства, которые обязательно понадобятся нам при восстановлении страны, и мы готовы применять эти знания на благо Ливии», — отвечает выпускник на наш вопрос о том, кем он видит себя в будущем.
Разумеется, нельзя не вспомнить, в каких условиях эта молодежь начинала свой путь во взрослую жизнь. Ведь учиться они пошли в дни, когда Бенгази находился в руках запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство», и религиозные фанатики не щадили никого.
Профессор Шам А. Ферджани вспоминает о тех днях с плохо скрываемым волнением:
«В дни оккупации Бенгази террористами мы, чтобы не прерывать учебный процесс, организовали занятия на базе обычных школ, которые еще не были разрушены. Мы понимали, что молодое поколение было главной целью бандитов, и именно поэтому не сдавались, а продолжали учить наших ребят. Разумеется, они несколько отставали от учебных планов, но приход Ливийской Национальной Армии переломил ситуацию, за что мы ей бесконечно благодарны».
Жизнь университета почти перешла на мирные рельсы — сегодняшний Бенгази стал абсолютно безопасным для жизни городом. Но почему «почти»? Потому что 85% учебных корпусов разрушены террористами при отступлении. И потому что, превратив храм науки в крепость, террористы щедро нашпиговали его взрывоопасными «сюрпризами», многие из которых не обезврежены до сих пор.
Тем не менее, жизнь продолжается! Несмотря на копоть в аудиториях, на дефицит учебных пособий, на то, что так называемое «Правительство национального согласия», временно захватившее Триполи, не признает дипломов, полученных в Бенгази… Все проблемы — решаемы. Выпускники крупнейшего в Ливии вуза готовы к любым вызовам.
Интересные факты
Университет Бенгази является самым крупным университетом в Ливии.

Основное направление — инженерия, под которую отданы аж пять учебных корпусов.

Общая площадь университета Бенгази — 40 тысяч гектар.

Университет имеет шесть инженерных филиалов в ливийских горадах Эль-Мардж, Кофр, Эль-Абьяр, Тукра, Эль-Джауф и Гадамес.

В общей сложности в университете 22 факультета. Если считать вместе с факультетами в других городах, то на сегодняшний день в университете Бенгази обучаются сто тысяч студентов, а преподавательский состав насчитывает свыше трех тысяч специалистов.

Гражданская инженерия, механическая, промышленная, электронная, электрическая, градостроительная, химическая и нефтяная — студентам университета Бенгази есть из чего выбрать.

Единственный город Ливии, в котором дипломы студентов из Бенгази не принимают — Триполи. Потому что война.

Однако выпускники без проблем находят себе работу в восточной части страны, так как сегодня их профессии остро нужны поднимающейся из руин войны Ливии.

Выпустившиеся 7 декабря студенты были зачислены на учебу в 2013-2014 годах — практически в самый рассвет терроризма в городе.
Альгис Микульскис, Владимир Малянов, ФАН, Бенгази, Ливия
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