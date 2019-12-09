Университет Бенгази вручил дипломы выпускникам инженерно-механического факультета

Интересные факты

Университет Бенгази является самым крупным университетом в Ливии.



Основное направление — инженерия, под которую отданы аж пять учебных корпусов.



Общая площадь университета Бенгази — 40 тысяч гектар.



Университет имеет шесть инженерных филиалов в ливийских горадах Эль-Мардж, Кофр, Эль-Абьяр, Тукра, Эль-Джауф и Гадамес.



В общей сложности в университете 22 факультета. Если считать вместе с факультетами в других городах, то на сегодняшний день в университете Бенгази обучаются сто тысяч студентов, а преподавательский состав насчитывает свыше трех тысяч специалистов.



Гражданская инженерия, механическая, промышленная, электронная, электрическая, градостроительная, химическая и нефтяная — студентам университета Бенгази есть из чего выбрать.



Единственный город Ливии, в котором дипломы студентов из Бенгази не принимают — Триполи. Потому что война.



Однако выпускники без проблем находят себе работу в восточной части страны, так как сегодня их профессии остро нужны поднимающейся из руин войны Ливии.



Выпустившиеся 7 декабря студенты были зачислены на учебу в 2013-2014 годах — практически в самый рассвет терроризма в городе.

