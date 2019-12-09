Новак и Миллер примут участие во встрече Путина и Зеленского в Париже

Москва, 9 декабря. Руководитель российского «Газпрома» Алексей Миллер и глава министерства энергетики Александр Новак будут участвовать во встрече президента РФ Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского, которая пройдет во Франции по окончании саммита в «нормандском формате». Об этом рассказал в понедельник журналистам источник, знакомый с ходом подготовки к переговорам.

«Оба (Миллер и Новак. — Прим. ФАН) примут участие», — передает РИА Новости слова собеседника.

Ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что лидеры обсудят реализацию Минских соглашений, однако не уточнил, будет ли рассматриваться газовый вопрос.

Путин и Зеленский впервые встретятся в Париже. Формат встречи по времени не предусматривает абсолютно никаких ограничений, указывал Ушаков, который также будет участвовать в переговорах.

Помимо этого, по предварительным данным, в беседе примут участие пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, помощник президента РФ Владислав Сурков и руководитель МИД РФ Сергей Лавров.

Ранее Песков сообщил, что Москва не исключает принятия «некоего документа», касающегося отношений с Киевом, в рамках парижской встречи. При этом, по его словам, присутствует «сдержанный оптимизм» в отношении «прорыва», сообщал «Ридус».

Ранее в МИД России прокомментировали предложение США расширить «нормандский формат».