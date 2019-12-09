Эксперт объяснил, как в России вырастут доходы населения

Рост зарплат населения России — это ответ бизнеса на пожелание правительства и президента по этому вопросу. Об этом заявил руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.

Увеличилось число компаний и фирм, которые готовы повышать заработную плату сотрудникам в борьбе за профессиональные кадры. Об этом свидетельствуют данные опроса работодателей экспертами сервиса «Работа.ру».

По их данным, повышение зарплат на 2020 год уже запланировали 25% руководителей, в то время как 12 месяцев назад на такую меру были готовы только 18%, отмечает издание РБК.

При этом число компаний, которые не собираются конкурировать за кадры таким способом, по сравнению с прошлым годом существенно сократилось — 35% против 56%.

Заместитель генерального директора «Работа.ру» Александр Ветерков заметил, что многие работодатели стали осознавать сложность поиска и найма новых сотрудников. Он подчеркивает, что финансовая мотивация и удержание существующего костяка является более приоритетной политикой работодателей.

По словам Александра Разуваева, люди уже достаточно скоро почувствуют рост доходов. Он обращает внимание, что данная тенденция будет связана с уходом российского бизнеса от серых зарплат.

«У нас есть несоответствие между макростатитиской, где официально прописывается экономический рост в 1 процент, и теми цифрами, которые показывают работу корпоративного сектора. Так, сейчас очень быстро растут дивиденды. Но кроме дивидендов акционеров есть еще зарплаты наемных сотрудников. Неудивительно, что зарплаты будут расти, и это даже ожидаемо. Частично это будет связано с тем, что компании будут уходить от серых зарплат. При этом люди по-любому почувствуют подъем», — заявил Разуваев в беседе с Федеральным агентством новостей.

При этом повышение доходов населения показывает, что российская экономика на самом деле чувствует себя намного лучше, чем указано в официальной статистике, утверждает эксперт.

«Стоит отметить, что в этой тенденции есть политическая воля премьер-министра и президента России. Они говорили, что бизнес должен помнить о наемных сотрудниках. Рост зарплат — это то, чем может ответить бизнес на пожелание правительства и президента», — добавил собеседник ФАН.

Ранее специалисты назвали отрасли с самыми быстрорастущими зарплатами в 2019 году. Сфера IT-технологий ожидаемо оказалась самой высокооплачиваемой.

Также эксперты назвали регионы России, в которых каждый десятый работник получает зарплату в размере 100 тысяч рублей и более. Лидерами по доле высоких заработных плат стали Москва, а также северные и дальневосточные субъекты РФ. Наиболее высокая доля работников, получающих 100 и более тысяч рублей в месяц — на Чукотке, где она составляет 32%.