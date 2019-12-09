Москалькова предупредила, что крымчане могут не знать о заведенных на них делах на Украине

Москва, 9 декабря. Некоторые россияне, проживающие в Крыму, являются фигурантами уголовных дел на Украине и не знают об этом. Такое заявление в понедельник сделала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Большое беспокойство вызывает то, что в отношении граждан РФ, проживающих на территории Крыма, имеются возбужденные уголовные дела на Украине. И не все знают об этом, а значит, есть опасность уголовного преследования, когда они приедут на Украину», — пояснила она РИА Новости.

Ранее Москалькова заявляла, что на сегодняшний день украинские власти удерживают 36 россиян. Омбудсмен добавила, что внимательно следит за судьбой своих соотечественников.

Крым воссоединился с Россией по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.

С 2014 года Крым посетили делегации из США, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Японии и Эстонии. Каждый раз министерство иностранных дел Украины или другие официальные органы власти выпускает ноты протеста, требуя, чтобы все визиты на российский полуостров были согласованы с Киевом.

Примечательно, что, по словам Сергея Филатова, который возглавлял администрацию президента РФ во время правления Бориса Ельцина, Донбасс и Крым просились в Россию еще в 1991 году, однако Кремль тогда не принял положительного решения. Филатов подчеркнул, что у Ельцина не было времени на проведение референдума — перед страной тогда стоял вопрос выживания.