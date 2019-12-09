«Сочи» интересуется форвардом «Оренбурга»

Москва, 9 декабря. По информации Федерального агентства новостей, «Сочи» интересен нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович.

По словам источника, сербского форварда в команде хочет видеть новый главный тренер сочинцев Владимир Федотов, который работал с 27-летним футболистом в оренбургской команде. Сообщается, что он входит в число нескольких кандидатов на усиление линии атаки. Известно, что его трансфер может обойтись «Сочи» примерно в 2 млн евро.

Деспотович перешел в «Оренбург» летом 2018 года из «Астаны» на правах свободного агента. В текущем сезоне на его счету 18 матчей, 7 голов и 1 результативный пас во всех турнирах.

Кроме того, отмечается, что футболистом интересуются зарубежные клубы, однако конкретных предложений по нему в клуб пока не поступало.

Федотов был официально назначен главным тренером «Сочи» в воскресенье, 8 декабря. Ранее он работал в «Оренбурге».