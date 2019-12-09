Лавров и Помпео встретятся в Вашингтоне 10 декабря

Москва, 9 декабря. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибудет в Вашингтон 10 декабря по приглашению американского госсекретаря Майка Помпео. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

«10 декабря министр иностранных дел Российской Федерации С. В. Лавров посетит с рабочим визитом Вашингтон по приглашению государственного секретаря США М. Помпео», — говорится на портале ведомства.

В столице США предполагается обмен мнениями по ключевым международным проблемам и актуальным вопросам двусторонних отношений.

Ранее сообщалось, что главными темами обсуждений станут контроль над вооружениями и ситуация в Сирии и Донбассе.

Как уточняет «Газета.ru», переговоры начнутся в 10.30 по местному времени (18.30 по Москве). После их завершения будет проведена совместная пресс-конференция.

Кроме того, в Вашингтоне Лавров может встретиться с президентом США Дональдом Трампом. «Вечерняя Москва» сообщала, что ранее советник американского лидера не исключил возможность таких переговоров. Роберт О'Брайен уточнил, что данный вопрос прорабатывается, и вероятность организации мероприятия зависит от «взаимности».