Сирия новости 9 декабря 12.30: ВС РФ прибыли с гуманитарной помощью в Ракку, боевики ХТШ обстреляли христианский город

Сирия, 9 декабря. Конвой ВС РФ доставил груз гуманитарной помощи в Ракку. Боевики «Тахрир аш-Шам» обстреляли христианский город из минометов. На севере Алеппо курдские радикалы обменялись ударами с армией Турции. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: на севере Хамы отразили нападение радикалов «Тахрир аш-Шам» в районе долины Аль-Габ и потеряли одного человека в результате перестрелки

«Исламское государство1»: подозреваются в подрыве блокпоста курдских радикалов в Дейр-эз-Зоре, убили члена союзного САА ополчения в районе города Меядин.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляли ракетными и минометными снарядами жилые кварталы города Скальбия на севере Хамы, предприняли вылазку в долину Аль-Габ.

Курдские вооруженные группировки: совершили нападение на отряд протурецких сил у поселка Мараназ на севере провинции Алеппо.

ВС Турции и союзные силы: обстреляли опорные пункты курдских радикалов на севере Алеппо.

Провинция Алеппо

На севере провинции Алеппо в зоне турецкой военной операции «Щит Евфрата» продолжаются провокации со стороны курдских радикалов «Освободительных сил Африна». Утром артиллерийское подразделение турецкой армии открыло огонь по опорным пунктам курдских боевиков в районе поселка Мараназ, о чем сообщает новостное агентство Step News.

В районе поселка Кафр-Шахер протурецким силам удалось отразить нападение сил курдских отрядов. Как передает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) в результате столкновений погибли три курдских боевика, двое были захвачены в плен протурецкими силами. Источник сообщил, что турецкие войска также обстреляли после полуночи места в деревнях Умм-Хуш и Харбаль, которые находятся под контролем курдских отрядов.

Провинция Дейр-эз-Зор

Силы Сирийской арабской армии (САА) провели в поселке Хатла-Тахтани рейд и задержали несколько человек, подозреваемых в пособничестве террористам ИГИЛ1, как передает медиаресурс Halab Today. Ранее поступали сообщения о том, что террористы из состава «спящих ячеек» ИГ1 совершили вылазку в районе города Меядин, где похитили двух членов партизанского ополчения Национальной обороны. Корреспондент агентства также передает, что боевики ИГИЛ устроили засаду на машины бойцов Национальных сил обороны, когда те возвращались из поселка Шамития. Согласно информации источника, два пикапа ополченцев попали в засаду боевиков, которые открыли по ним огонь из пулеметов. Несколько членов ополчения скончались.

Сообщается, что неизвестные, предположительно члены группировки ИГ, подорвали ручной гранатой блокпост курдских радикалов «Демократических сил Сирии» (SDF) у поселения Джазрая. Информации о количестве раненых пока не поступало, как уточняет агентство Euphrates Post.

Провинция Ракка

Российские военнослужащие впервые вошли в город Ракка, чтобы раздать там гуманитарную помощь. По информации агентство SANA, жители города получили две тысячи продовольственных наборов. В город также прибыли военные медики, которые готовы оказать высококвалифицированную помощь нуждающимся. Как рассказал журналистам офицер российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Владимир Варнавский, инфраструктура Ракки была полностью уничтожена в ходе операции по ее освобождению, проводившейся возглавляемой США международной коалицией против террористов «Исламского государства». В ходе массированных авиаударов коалиции были разрушены жилые кварталы, сотни мирных жителей пострадали. В период оккупации курдскими радикалами, жителям города приходилось самостоятельно решать вопросы нехватки чистой воды, медикаментов и продовольствия.

Как сообщает РИА Новости, российская военная полиция продолжает патрулировать сирийско-турецкую границу в сирийских провинциях Ракка и Алеппо. Как сообщил на брифинге руководитель ЦПВС генерал-майор Юрий Боренков, продолжено патрулирование по маршрутам Айн-Исса – Хамрет-Джинас в провинции Ракка, Аджами – Бозгекли и Аджами – Авшария в провинции Алеппо.

Провинция Хама

В северной части Хамы продолжаются провокации со стороны боевиков. Как передает РИА Новости, в поселке Азизия и в городе Скальбия один человек погиб, и еще один ребенок был тяжелом ранен в результате ракетного обстрела со стороны боевиков альянса «Тахрир аш-Шам». Отметим что преимущественно христианский город Скальбия неоднократно подвергался обстрелам из минометов из ракетных реактивных систем со стороны «Тахрир аш-Шам».

Новостное агентство Step News сообщает, что также боевики открыли огонь из артиллерии по контрольно-пропускному пункту сирийской армии в районе долины Аль-Габ. По информации корреспондента источника, пострадал один военнослужащий.

1 Организация запрещена на территории РФ.