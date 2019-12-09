Жуков мог пойти на сделку со следствием и стать «засланным казачком» в стане либералов

Получивший условный срок по обвинению в призывах к экстремистской деятельности Егор Жуков мог пойти на сделку со следствием, сдать и выдать секреты своих «коллег по цеху», чтобы остаться под домашним арестом. Его дальнейшая карьера в либеральных СМИ может быть частью сделки.

Студент Высшей школы экономики Егор Жуков, неожиданно ставший новым «культом личности» среди российских либералов, мог сдать своих единомышленников и сторонников по «оппозиционному» движению ради личной выгоды. И такая возможность, как выясняется, ему была предоставлена. Об этом юный либертарианец рассказал в одном из своих интервью, которые после вынесения приговора он дает довольно часто.

Предложение, от которого нельзя отказаться

В беседе с ведущим радио «Эхо Москвы» Сергеем Бунтманом Жуков признался, что сразу после его задержания 2 августа представители правоохранительных органов предложили ему пойти на сделку со следствием, чтобы «поехать под домашний арест». По словам молодого человека, он размышлял над этим вопросом всю последующую ночь, но якобы решил отказаться.

«Я понимал, что сейчас поеду в среду, к которой на тот момент я был абсолютно не готов. Но я сказал: «Ну вы серьезно мне это предлагаете?» - утверждает Егор Жуков.

Но ничего другого новая «икона оппозиции» сказать и не может, ведь в таком случае вряд ли ему позволят остаться в этой «тусовке». Примечательно, что студента в итоге все-таки отправили под домашний арест, о чем напомнил в разговоре Бунтман, а позже суд принял решение ограничиться условным наказанием. Поэтому не исключено, что Жуков действительно мог заключить сделку со следствием, ведь не всем фигурантам «московского дела» так повезло с приговором.

Кроме того, сразу же после освобождения из-под стражи Жуков устроился корреспондентом и журналистом в «Новую Газету» и «Эхо Москвы» соответственно. Вполне возможно, что это может быть частью сделки, а сам студент ВШЭ — «засланным казачком», который должен наблюдать за процессом изнутри и сообщать необходимую для кого-то информацию. Так он узнает всю «внутреннюю кухню» и сможет погрузиться в работу либералов, раскрыв все схемы получения информации, заказчиков, партнеров и выгодополучателей.

В пользу этой версии говорит также факт, что Жукову не нужно заручаться поддержкой и «втираться в доверие». Либералы сами окрестили его новым героем и распахнули для него все двери.

Готовят противовес Навальному

На фоне этого вполне правдоподобно выглядит версия о подготовке в лице Жукова главного конкурента главе признанного иностранным агентом так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) Алексею Навальному. По словам ведущего «Эха», в последнее время «постоянно проскальзывает такое мнение». При этом Бунтман считает, что либертарианец либо сам готовится «подсидеть» блогера, либо Жукова готовят некие силы в качестве противовеса Навальному и, в последующем, нового лидера «российской оппозиции».

На такой сценарий намекает вся история Егора Жукова, которого арестовали, отдали под суд, назначили условное наказание, а затем подняли вокруг его персоны шумиху, чтобы новая «жертва режима» приобрела неслыханную популярность в обществе. Стоит отметить, что сам Жуков отрицать подобного варианта политической игры не стал.

«Готовят каким образом? Не сознательно готовят, но какие-то происходят действия вокруг меня, которые повышают мою популярность», — подтвердил студент.

Жуков также добавил, что на данный момент каких-то серьезных претензий к деятельности Навального у него нет, однако это не мешает либертарианцу время от времени критиковать блогера. В частности, Жуков выразил удивление в связи с тем, что Навальный и его соратники уже несколько раз подряд собирают очередной несанкционированный митинг «без тактики, без стратегии», чтобы просто «вышел пар протеста». Но в результате эти массовые акции ни к каким конкретным результатам не приводят.

«Говорят, царь не настоящий!»

Однако о полном отсутствии у команды Алексея Навального какой-либо «стратегии» говорить нельзя. Она существует, хоть и носит довольно предсказуемый и примитивный характер. Судя по активности блогера и его помощников, вся суть их деятельности заключается в том, чтобы обманом подтолкнуть людей к массовым беспорядкам, на которые правоохранительные органы обязаны реагировать, согласно закону. После этого остается дождаться парочки обвинительных приговоров в отношении задержанных и на их примере «разоблачить» зверскую «тиранию» со стороны властей.

Именно поэтому сторонники главы ФБК предпочитают не обращать внимание на более мягкие приговоры, оправдательные решения суда или полное прекращение уголовных дел в отношении задержанных активистов. Так, например, прекращение уголовного дела в отношении Сергея Фомина доблестная псевдооппозиция молча обошла стороной, так как на этом вряд ли можно создать очередной выдуманный повод для недовольства.

Сам активист заявил, что ответственность за все задержания во время летних беспорядков в Москве лежит непосредственно на Алексее Навальном и его помощнице Любови Соболь, которые не предупредили людей о возможных последствиях. По словам Фомина, всех этих событий могло не быть, если бы собравшиеся видели полную картину происходящего.

Вполне возможно, что спонсоры деятельности Навального постепенно начали разочаровываться в его непродуктивных действиях и решили подготовить ему достойную замену. Учитывая, как стремительно возрастает популярность молодого либертарианца Егора Жукова, не исключено, что в скором будущем он действительно может занять место «лидера оппозиции», отправив главу ФБК на «скамейку запасных».