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Российские военные самостоятельно патрулируют территорию возле Кобани в Сирии

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Российские военные самостоятельно патрулируют территорию возле Кобани в Сирии

Анкара, 9 декабря. Турецкие военнослужащие отменили запланированное проведение совместного патрулирования с российскими коллегами в районе города Кобани из-за плохих метеоусловий. Российские военные приняли решение о проведении самостоятельного патрулирования. Об этом сообщили журналистам в понедельник в Генштабе Турции.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что Москва направила дополнительные силы военной полиции для патрулирования на севере Сирийской Арабской Республики. В военном ведомстве подчеркнули, что жителям Заевфратья оказывается необходимая медицинская и гуманитарная помощь, также в указанном районе восстанавливается инфраструктура. Благодаря усилиям российских военных ситуацию в регионе удалось нормализовать, передавал НСН.

Российские военные самостоятельно патрулируют территорию возле Кобани в Сирии

Кроме того, в оборонном ведомстве РФ обратили внимание на то, что Россия выполнила и продолжает выполнять обязательства в рамках меморандума, подписанного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи 22 октября. Лидеры двух стран по окончании многочасовых переговоров подписали меморандум, согласно которому подразделения военной полиции РФ и пограничной службы Сирии патрулируют 30-километровую зону безопасности у турецко-сирийской границы и содействуют отводу курдских бандформирований с этих территорий, сообщал «Царьград».

Как ранее рассказал в интервью RT президент САР Башар Асад, все действия сирийских властей в борьбе с террористами, в том числе при поддержке РФ, на Западе преподносятся как атаки по гражданским, что является абсолютной неправдой.

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