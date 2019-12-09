Болгария готова принимать газ из «Турецкого потока» c 1 января

София, 9 декабря. Болгария готова принимать газ из «Турецкого потока» с 1 января 2020 года и обеспечить транзитные поставки в Грецию и Северную Македонию. Об этом сообщил исполнительный директор компании «Булгартрансгаз» Владимир Малинов.

По его словам, София готова к возможной остановке транзита российского газа через Украину в Болгарию по Трансбалканскому газопроводу.

Малинов уточнил, что 30 ноября Турция «золотым» сварным швом соединила «Турецкий поток» с газопроводом «Балканский поток». На текущей неделе «Булгартрансгаз» начнет заполнять газом 11-километровый участок трубопровода на своей территории, а Турция — на 140-километровом участке.

«Мы будем готовы к 15 декабря, они, надеюсь, к 20 декабря», — добавил исполнительный директор компании.

Прокладка труб до границы с Сербией на участке газопровода «Балканский поток» протяженностью 308 километров завершится, по его словам, к 31 мая. Затем поставки смогут осуществляться в объеме 8,75 миллиона кубометров газа в день. До этого газ через болгарскую территорию будет проходить по существующей газотранспортной сети.

Малинов указал, что все работы по газопроводу «Балканский поток» через территорию Болгарии планируют завершить до конца следующего года. Его протяженность составит 484 километра.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин после переговоров с сербским коллегой Александром Вучичем заявил, что Болгария сознательно затягивает реализацию «Турецкого потока» на своей территории. Российский лидер отметил, что участок газопровода от Болгарии до Венгрии на территории Сербии почти завершен. 90% труб газопровода уже уложено, они готовы на 85%.

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов впоследствии сообщил, что «Балканский поток» строится с максимально возможной скоростью, а задержка реализации проекта связана с конкурсными процедурами.

«Турецкий поток» проложат от Анапского района Краснодарского края по дну Черного моря до европейской части Турции. Проект позволит повысить надежность газоснабжения Южной и Юго-Восточной Европы. Газопровод будет состоять из двух ниток, позволяющих перекачивать 31,5 миллиарда кубометров газа в год. С помощью первой нитки топливо будет поставляться потребителям в Турции, а по второй нитке газ пойдет в страны Южной и Юго-Восточной Европы.