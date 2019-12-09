Греция в Брюсселе поднимет вопрос о незаконном соглашении Турции с террористами ПНС Ливии

Афины, 9 декабря. Греция намерена поднять в ЕС вопрос о подписании соглашения между Турцией и боевиками ПНС Ливии по переделу морских границ. Об этом в понедельник заявил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас.

Он собирается обсудить данную тему на встрече глав МИД стран ЕС, которая пройдет в Брюсселе 9 декабря.

Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал соглашение с главой террористического Правительства национального согласия Ливии Файезом Сарраджем. Документ предполагает проведение новых морских границ и лишает Грецию прав на морские зоны в районе Крита, Родоса и ряда других островов. Однако заключенный с террористами договор является незаконным и не имеет юридической силы.

6 декабря Греция объявила персоной нон грата ливийского посла и выслала его из страны. Турция заявила, что подобный дипломатический протест является «возмутительным» и «незрелым».

В настоящее время в Триполи заседает подконтрольное западным странам Правительство национального согласия Ливии, которое напрямую связано с «Исламским государством»1, «Аль-Каидой»1 (обе запрещены в РФ) и другими террористическими группировками.

Ливийская национальная армия под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара тем временем проводит антитеррористическую операцию «Аль-Карама» с целью освободить страну от боевиков, захвативших ливийские земли после поддерживаемой США революции 2011 года. Весной Хафтар повел ЛНА на Триполи. По сообщениям ряда СМИ в операции против террористов участвует ЧВК «Вагнера», однако никаких доказательств этого представлено не было.

1 Организация запрещена на территории РФ.