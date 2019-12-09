Итоги первой части сезона РПЛ. Первая восьмерка

Последние матчи российского чемпионата по футболу в этом году были сыграны в минувшие выходные. Весной команды проведут еще 11 туров, но 19 прошедших дали ответы на многие вопросы. Об итогах летне-осенней части сезона для фаворитом и команд-сенсаций — в подробном обзоре Федерального агентства новостей.

Сила мысли

Ни у кого и не было больших сомнений в том, что «Зенит» будет в лидирующей группе. То, что к новогодним каникулам петербуржцы пришли с 10-очковым отрывом от ближайшего преследователя, закономерно. Команда под руководством Сергея Семака планомерно проходит этапы становления: ее игра постепенно усложняется, становится разнообразнее. Самое главное — в работе «Зенита» впервые за несколько лет виден системный подход к трансферам. Футболисты приобретаются под конкретные задачи, под определенную стилистику. При этом сине-бело-голубые обладают достаточной глубиной состава, чтобы играть два матча в неделю с предельными нагрузками и, самое главное, давать результат. Есть небезосновательное подозрение, что в российском футболе появился гегемон, отобрать у которого лидирующую позицию в ближайшие годы едва ли получится.

Болезнь роста

С поправкой на очень серьезное обновление состава летом, вторая строчка «Краснодара» — результат весьма достойный. Однако необходим контекст в виде неудачной игры конкурентов, которые ожиданий по большей части не оправдали. Довеском идет как минимум неоднозначное выступление в еврокубках: достаточно вспомнить вылет из Лиги чемпионов от скромного «Олимпиакоса» после прохода куда более грозного «Порту», а также разгром от «Базеля» 0:5 на групповом этапе Лиги Европы. Однако по выступлениям в самой РПЛ вопросов к команде меньше, поскольку на дистанции, а не в конкретном матче, «быки» продолжают оставаться серьезной силой. Впрочем, ждать от краснодарцев борьбы за золото не стоит — 10 очков отрыва ликвидировать практически невозможно.

Верим!

Два года назад руководство «Ростова» довольно неожиданно поверило в Валерия Карпина. Определенный скепсис в отношении него был понятен: резкий в словах, амбициозный, но не до конца понятный как тренер специалист не смог добиться результата в «Мальорке» и армавирском «Торпедо». В результате ростовчане показывают стабильный, крайне осмысленный и дисциплинированный футбол. На такой и в Лиге чемпионов было бы интересно взглянуть. Настораживают, однако, финансовые возможности клуба: уже известно о значительных задержках зарплаты. Кроме того, не секрет, что на лидеров ростовчан есть значительный спрос: зимой команду может покинуть чуть ли не половина состава. Если клуб сможет без потрясений пережить предстоящее межсезонье, следующей осенью «Ростов» определенно сыграет в еврокубках.

Молодость простит не все

От ЦСКА после достойного прошлого сезона, когда состав команды изменился, от подопечных Виктора Ганчаренко ждали прогресса. Но молодой коллектив, хотя и сохранился, стабильным выступлением не порадовал. «Армейцы» нехарактерно слабо выступили в Лиге Европы. В РПЛ команда смотрелась стабильнее, но обойтись без провалов, вроде поражения от тульского «Арсенала», «Динамо» или «Крыльев», не смогла. В результате столичная команда делит треть-пятое места с «Ростовом» и «Локомотивом» и гипотетически может побороться за вторую строчку с «Краснодаром», отставание от которого всего-ничего — одно очко. Но для этого тренерскому штабу и селекционной службе предстоит проделать выдающуюся работу предстоящей зимой.

Рельсы-рельсы…

«Локомотив» провел впечатляющую работу на трансферном рынке, сумев качественно укрепиться и сохранить почти всех значимых игроков в межсезонье. Поэтому именно «железнодорожники» виделись главным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство. Мало того, подопечные Юрия Семина достойно представляют Россию в Лиге чемпионов, где собрали немало комплиментов. Однако под конец осени команда неожиданно для всех угодила в кризис: в пяти последних матчах чемпионата у «Локо» два поражения («Динамо» и «Арсенал»), две ничьи («Уфа» и «Краснодар») и одна, к тому же весьма мучительная, победа над дебютировавшим в РПЛ «Тамбовом». Семин уже дал понять, что сам команду покидать не планирует. А вот многие другие, по его же словам, покинуть команду могут. И это, следует признать, совершенно закономерно.

Оружейный залп

Прошлый сезон туляки завершили на шестом месте и добились права выступить в Лиге Европы. Однако в основную сетку «Арсенал» пробиться не смог. На тот момент команду лихорадило и в чемпионате. Складывалось впечатление, что команда переживает синдром второго сезона, который год назад пережила «Уфа». Однако «оружейники» сумели не просто выправить ситуацию, а уже к середине турнира вернуться в верхнюю половину турнирной таблицы. Отрыв от первой пятерки, конечно, значительный — девять очков, но в том, что команда сумеет финишировать достойно, можно не сомневаться.

Реинкарнация

«Уфа» прошлый сезон завершала под руководством Вадима Евсеева, который пришел в команду и сумел спасти ее от вылета. И это с учетом того, что прошлый сезон команда начинала в ранге представителя России в Лиге Европы! При скромных возможностях работа Евсеева выглядит еще более эффектно: более скромные финансовые возможности, чем «Уфа», в РПЛ имеет разве что «Тамбов». Остальные команды, даже при условии перебоев в финансировании, привлекательнее для футболистов в денежном вопросе. Но результаты говорят сами за себя: «Уфа» неоднократно в течение года больно била лидеров отечественного футбола и абсолютно по праву находится в первой половине таблицы. Однако удержаться команде Евсеева будет крайне сложно: под конец осени в игру вернулось «Динамо», стоит ждать подъема от «Спартака», амбиции «Ахмата» и «Урала» также не стоит сбрасывать со счетов.

Преображение

История «Динамо» в текущем сезоне — очень характерная для любого командного спорта. Команда потратила в межсезонье большие деньги, поставила громкие задачи, обзавелась прекрасной инфраструктурой, но почему-то оставила главного тренера. Нет спору с теми, кто считает работу Дмитрия Хохлова достойной, если учитывать имевшиеся в его распоряжении ресурсы в предыдущие сезоны. Новый сезон показал — для больших задач Хохлов пока что не готов. В обороне бело-голубые играли стабильно хорошо, однако действия в атаке вызывали слезы даже у сторонних наблюдателей. Закономерная смена тренера последовала, однако несколько запоздало. Приход Кирилла Новикова из молодежной команды стремительно преобразил динамовцев, которые замкнули первую восьмерку. Однако делать выводы о том, какой Новиков тренер, следует по итогам весны, когда он проведет полноценную подготовку команды.