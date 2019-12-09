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Итоги первой части сезона РПЛ. Первая восьмерка

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Итоги первой части сезона РПЛ. Первая восьмерка

Последние матчи российского чемпионата по футболу в этом году были сыграны в минувшие выходные. Весной команды проведут еще 11 туров, но 19 прошедших дали ответы на многие вопросы. Об итогах летне-осенней части сезона для фаворитом и команд-сенсаций — в подробном обзоре Федерального агентства новостей.

Сила мысли

Итоги первой части сезона РПЛ. Первая восьмерка

Ни у кого и не было больших сомнений в том, что «Зенит» будет в лидирующей группе. То, что к новогодним каникулам петербуржцы пришли с 10-очковым отрывом от ближайшего преследователя, закономерно. Команда под руководством Сергея Семака планомерно проходит этапы становления: ее игра постепенно усложняется, становится разнообразнее. Самое главное — в работе «Зенита» впервые за несколько лет виден системный подход к трансферам. Футболисты приобретаются под конкретные задачи, под определенную стилистику. При этом сине-бело-голубые обладают достаточной глубиной состава, чтобы играть два матча в неделю с предельными нагрузками и, самое главное, давать результат. Есть небезосновательное подозрение, что в российском футболе появился гегемон, отобрать у которого лидирующую позицию в ближайшие годы едва ли получится.

Болезнь роста

Итоги первой части сезона РПЛ. Первая восьмерка

С поправкой на очень серьезное обновление состава летом, вторая строчка «Краснодара» — результат весьма достойный. Однако необходим контекст в виде неудачной игры конкурентов, которые ожиданий по большей части не оправдали. Довеском идет как минимум неоднозначное выступление в еврокубках: достаточно вспомнить вылет из Лиги чемпионов от скромного «Олимпиакоса» после прохода куда более грозного «Порту», а также разгром от «Базеля» 0:5 на групповом этапе Лиги Европы. Однако по выступлениям в самой РПЛ вопросов к команде меньше, поскольку на дистанции, а не в конкретном матче, «быки» продолжают оставаться серьезной силой. Впрочем, ждать от краснодарцев борьбы за золото не стоит — 10 очков отрыва ликвидировать практически невозможно.

Верим!

Итоги первой части сезона РПЛ. Первая восьмерка

Два года назад руководство «Ростова» довольно неожиданно поверило в Валерия Карпина. Определенный скепсис в отношении него был понятен: резкий в словах, амбициозный, но не до конца понятный как тренер специалист не смог добиться результата в «Мальорке» и армавирском «Торпедо». В результате ростовчане показывают стабильный, крайне осмысленный и дисциплинированный футбол. На такой и в Лиге чемпионов было бы интересно взглянуть. Настораживают, однако, финансовые возможности клуба: уже известно о значительных задержках зарплаты. Кроме того, не секрет, что на лидеров ростовчан есть значительный спрос: зимой команду может покинуть чуть ли не половина состава. Если клуб сможет без потрясений пережить предстоящее межсезонье, следующей осенью «Ростов» определенно сыграет в еврокубках.

Молодость простит не все

Итоги первой части сезона РПЛ. Первая восьмерка

От ЦСКА после достойного прошлого сезона, когда состав команды изменился, от подопечных Виктора Ганчаренко ждали прогресса. Но молодой коллектив, хотя и сохранился, стабильным выступлением не порадовал. «Армейцы» нехарактерно слабо выступили в Лиге Европы. В РПЛ команда смотрелась стабильнее, но обойтись без провалов, вроде поражения от тульского «Арсенала», «Динамо» или «Крыльев», не смогла. В результате столичная команда делит треть-пятое места с «Ростовом» и «Локомотивом» и гипотетически может побороться за вторую строчку с «Краснодаром», отставание от которого всего-ничего — одно очко. Но для этого тренерскому штабу и селекционной службе предстоит проделать выдающуюся работу предстоящей зимой.

Рельсы-рельсы…

Итоги первой части сезона РПЛ. Первая восьмерка

«Локомотив» провел впечатляющую работу на трансферном рынке, сумев качественно укрепиться и сохранить почти всех значимых игроков в межсезонье. Поэтому именно «железнодорожники» виделись главным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство. Мало того, подопечные Юрия Семина достойно представляют Россию в Лиге чемпионов, где собрали немало комплиментов. Однако под конец осени команда неожиданно для всех угодила в кризис: в пяти последних матчах чемпионата у «Локо» два поражения («Динамо» и «Арсенал»), две ничьи («Уфа» и «Краснодар») и одна, к тому же весьма мучительная, победа над дебютировавшим в РПЛ «Тамбовом». Семин уже дал понять, что сам команду покидать не планирует. А вот многие другие, по его же словам, покинуть команду могут. И это, следует признать, совершенно закономерно.

Оружейный залп

Итоги первой части сезона РПЛ. Первая восьмерка

Прошлый сезон туляки завершили на шестом месте и добились права выступить в Лиге Европы. Однако в основную сетку «Арсенал» пробиться не смог. На тот момент команду лихорадило и в чемпионате. Складывалось впечатление, что команда переживает синдром второго сезона, который год назад пережила «Уфа». Однако «оружейники» сумели не просто выправить ситуацию, а уже к середине турнира вернуться в верхнюю половину турнирной таблицы. Отрыв от первой пятерки, конечно, значительный — девять очков, но в том, что команда сумеет финишировать достойно, можно не сомневаться.

Реинкарнация

Итоги первой части сезона РПЛ. Первая восьмерка

«Уфа» прошлый сезон завершала под руководством Вадима Евсеева, который пришел в команду и сумел спасти ее от вылета. И это с учетом того, что прошлый сезон команда начинала в ранге представителя России в Лиге Европы! При скромных возможностях работа Евсеева выглядит еще более эффектно: более скромные финансовые возможности, чем «Уфа», в РПЛ имеет разве что «Тамбов». Остальные команды, даже при условии перебоев в финансировании, привлекательнее для футболистов в денежном вопросе. Но результаты говорят сами за себя: «Уфа» неоднократно в течение года больно била лидеров отечественного футбола и абсолютно по праву находится в первой половине таблицы. Однако удержаться команде Евсеева будет крайне сложно: под конец осени в игру вернулось «Динамо», стоит ждать подъема от «Спартака», амбиции «Ахмата» и «Урала» также не стоит сбрасывать со счетов.

Преображение

Итоги первой части сезона РПЛ. Первая восьмерка

История «Динамо» в текущем сезоне — очень характерная для любого командного спорта. Команда потратила в межсезонье большие деньги, поставила громкие задачи, обзавелась прекрасной инфраструктурой, но почему-то оставила главного тренера. Нет спору с теми, кто считает работу Дмитрия Хохлова достойной, если учитывать имевшиеся в его распоряжении ресурсы в предыдущие сезоны. Новый сезон показал — для больших задач Хохлов пока что не готов. В обороне бело-голубые играли стабильно хорошо, однако действия в атаке вызывали слезы даже у сторонних наблюдателей. Закономерная смена тренера последовала, однако несколько запоздало. Приход Кирилла Новикова из молодежной команды стремительно преобразил динамовцев, которые замкнули первую восьмерку. Однако делать выводы о том, какой Новиков тренер, следует по итогам весны, когда он проведет полноценную подготовку команды.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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