Двойник Ди Каприо рассказал, как сложилась его жизнь после спада популярности

Москва, 9 декабря. Роман Бурцев, прославившийся как российский двойник звезды Голливуда Леонардо Ди Каприо, рассказал журналистам, как сложилась его карьера после спада популярности в медиапространстве.

Получивший известность три года назад благодаря своей внешности россиянин Бурцев заявил, что вскоре после завершения телевизионного проекта «Роман с Ди Каприо», в рамках которого его пытались превратить в голливудского актера, он вернулся на свое прежнее место работы на должность оператора технической поддержки службы спасения «112».

«Мой начальник не ожидал, что после проекта я вернусь. Он думал, что я уволюсь и останусь работать в шоу-бизнесе», — признался двойник американского актера.

Как отметил экс-участник телепроекта, после шоу ему предлагали принять участие в других программах, но он не хотел, сообщает RT.

При этом на поступавшие предложения вести разные торжественные и праздничные мероприятия он соглашался. Так, этим летом он все-таки уволился и стал вести корпоративы. По его словам, изначально удавалось совмещать две работы. Как уточнил Бурцев, в настоящее время он зарабатывает исключительно корпоративами.

«Это примерно 50–60 тыс. рублей в месяц, но все равно мое финансовое положение оставляет желать лучшего», — добавил он, отметив, что ведет мероприятия пока только по стране.

Ранее в США составили ежегодный рейтинг самых влиятельных личностей Голливуда. Как отмечали «Известия», Ди Каприо оказался на 47-й строчке рейтинга.