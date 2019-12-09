Ученые объяснили, почему ожирение не говорит об отсутствии самоконтроля

Лондон, 9 декабря. Ожирение не является следствием отсутствия самоконтроля, как это принято считать. К такому выводу в своем исследовании пришла академик бизнес-школы Cass доктор Ирен Скопеллити и ее коллеги.

Самоконтроль часто воспринимается в области потребительских исследований как способность или неспособность воздержаться от «гедонистического потребления» — то есть, от употребления сладкой, жирной пищи, способной негативно сказаться на организме.

Однако, как утверждают ученые, выбор съесть шоколадный торт вместо полезных овощей вовсе не говорит об отсутствии самоконтроля. Неудача должна сопровождаться сожалением и нарушением долгосрочной цели, которую задал себе потребитель.

То есть, если человек съел маленький кусок торта, он не обязательно утратил самоконтроль, поскольку не употребил достаточно вредной пищи, чтобы разрушить путь к своей цели, объясняет Planet Today.

«Если человек доволен своим весом и не собирается заранее сожалеть о своем выборе продуктов питания, то нельзя сказать, что ему не хватает самоконтроля», — уточнил профессор Йоахим Вогерау из Университета Боккони.

Ранее врач-диетолог и терапевт Никита Харлов рассказал о реальных причинах появления лишнего веса. По словам специалиста, рафинированные продукты заставляют пищеварительную систему передавать в мозг искаженные сигналы о насыщении, сохраняя чувство голода, из-за этого человек переедает и толстеет.

Ученые отмечали также, что хандра и депрессия могут спровоцировать человека на чрезмерное употребление пищи. Директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург посоветовал в зимний период года восполнять недостающий организму витамин D.