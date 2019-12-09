В Госдуме предлагают ввести для школьников уроки антикоррупционной политики

Москва, 9 декабря. Введение уроков и курсов антикоррупционного права в школах и вузах позволит сформировать у молодых людей соответствующее правосознание и сделает их опорой для исполнения законов в будущем. Такое мнение выразил председатель комитета Госдумы России по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

«Я убежден, что было бы своевременным пойти дальше и ввести в процесс среднего образования такой предмет, как основы антикоррупционной политики, а в высших учебных заведениях страны новую дисциплину — антикоррупционное право», — рассказал Пискарев «Парламентской газете».

По мнению депутата, в обществе важно воспитать нетерпимость к коррупционному поведению. Если сформировать у граждан с юных лет правильные моральные принципы получится успешно, «они обязательно станут опорой для исполнения тех законов, которые мы сегодня принимаем», уверен он.

Пискарев отметил, что в общественное сознание необходимо внедрить «устойчивые установки на отторжение коррупции как крайне негативного явления, разлагающего устои государственности».

Такая необходимость вызвана тем, что зачастую порождению этого явления способствуют даже не сами коррупционеры, а граждане, которые стремятся решить проблему с помощью взятки, пояснил депутат.

«Об этом говорит и судебная статистика: количество осужденных за дачу взятки у нас почти вдвое превышает число лиц, ее получивших», — подтвердил парламентарий.

Пискарев напомнил, что формирование антикоррупционного правосознания является базовым элементом политики против взяточничества, определенным Национальным планом противодействия коррупции на 2018 — 2020 годы.

Как рассказал представитель Госдумы, внесенный в начале октября проект поправок в 76-ю статью ФЗ «Об образовании в РФ» стал первым шагом в этом направлении. Законопроект предусматривает создание типовых дополнительных профессиональных программ антикоррупционной тематики.

Генеральный прокурор России Юрий Чайка сообщил, что в 2020 году в РФ появятся новые меры для противодействия коррупции. В частности они коснутся борьбы с «откатами» и возврата из-за рубежа нелегально выведенных активов, пояснил он и напомнил, что в прошлом году прокуроры получили право инициировать аресты активов, передает газета «Взгляд».

Ранее Ura.ru рассказывал, что власти Курганской области готовы потратить более 400 тысяч рублей на проведение занятий на антикоррупционные темы с чиновниками.