Зеленский в Париже может поставить крест на «евромайданном проекте» США

«Не стоит прогибаться под изменчивый мир — пусть лучше мир прогнется под нас…» — автор этих популярных строк «по жизни», как известно, является признанным мастером «прогиба». И никакого противоречия, никакого парадокса в этом совмещении нет — нужно точно знать, когда и в какую сторону «прогибаться» и, соответственно, «выгибаться» в противоположную сторону. Чтобы все правильно совпало и выглядело принципиальной несгибаемостью. «У верблюда два горба, потому что жизнь — борьба».

Это я к тому, что Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Святослав Вакарчук, лидеры «антизеленской» оппозиции на Украине, еще 3 декабря, почти за неделю до начала парижской встречи «нормандского формата», разразились политическим ультиматумом, в котором значилось, цитирую:

«Никаких компромиссов относительно унитарного государства и никакой федерализации; никаких компромиссов относительно европейского и евроатлантического курса; никаких политических действий, включая выборы, на временно оккупированных территориях Донбасса до выполнения всех условий по безопасности и деоккупации».

Для полноты картины сюда следовало бы добавить: «никакого российского газа», — но ультиматум-то вроде как политический, а газ нет… Хотя, раз за океаном сказали, что в американском СПГ есть «молекулы свободы», то в российском их по определению нет и быть не может, так что могли бы и расставить все точки над ї (есть такая буква в «абетке», т. е. в украинском алфавите, читается как «йи»).

Почему возникло указанное выше оппозиционное трио? Об этом — чуть ниже, пока же рассмотрим три тезиса выдвинутого ультиматума.

Тезис первый: «Никаких компромиссов относительно унитарного государства и никакой федерализации».

«Фишка» относительно унитарного государства является фундаментальной для всех украинских «элит». Настолько фундаментальной, что всех ее противников даже в «вегетарианские» времена уничтожали физически — как, например, бывшего мэра Харькова и главу администрации Леонида Кучмы Евгения Кушнарева.

И это не случайность. Хотя, казалось бы, и США, и Германия, и Россия, даже Великобритания (Соединенное Королевство) являются как раз федеративными государствами, так почему бы и Украине, «сшитой» из разных лоскутов, не принять эту форму государственного устройства?

Ответ прост: в этом случае ее быстро порвет на эти самые лоскуты, ни один из которых не будет в состоянии поддерживать свою государственную независимость. Поэтому все «элиты» предпочитают бороться за власть внутри формально единой «державы», дающей более-менее сносную «кормовую базу» — теперь, прежде всего, за счет ярой русофобии, но «то такое».

При этом процесс распада Украины уже пошел, Донбасс тому свидетельство, и вряд ли данный процесс можно остановить. Вспомним хотя бы, как Западная Украина во время Евромайдана стремилась выйти из-под власти Киева вплоть до отделения, и «коллективный Запад» эти действия активно поддерживал.

Другой вопрос, что позволено «рагулю», не позволено шахтеру, но это, опять же, дело политической конъюнктуры, а не принципа. В условиях нынешней Украины тезис «Никакой федерализации!» означает призыв к усилению и углублению гражданской войны, только и всего.

Тезис второй: «Никаких компромиссов относительно европейского и евроатлантического курса».

Турция тоже с 1949 года шла «европейским и евроатлантическим курсом», и только через семь десятков лет заподозрила, что идет куда-то не туда. Недавний саммит НАТО наглядно показал, что Североатлантический альянс переживает самый острый за всю историю своего существования кризис, будущее «единой Европы» также находится под большим вопросом, и не только в Brexit здесь дело.

А нынешняя украинская «объединенная оппозиция», образно говоря, активно торгует остатками прошлогоднего снега в надежде, что из-за этого погода изменится и весны не будет. Впрочем, «переобуваться в прыжке» — традиционная украинская игра-забава, на то, видимо, и расчет.

Тезис третий: «Никаких политических действий, включая выборы, на временно оккупированных территориях Донбасса до выполнения всех условий по безопасности и деоккупации».

Данный тезис прямо противоречит Минским соглашениям, подписанным представителями официального Киева и одобренным ООН, и показывает нежелание «оппозиционеров» следовать нормам международного права, ибо «Україна понад усе!».

Под эти лозунги 8 декабря на площадь Независимости в Киеве удалось вывести, по разным оценкам, от 10 до 20 тысяч человек, большую часть которых составляли активисты националистических структур. На безусловное проявление «народной воли», согласитесь, подобное никак не тянуло.

Возможно, самый главный провал заключался в том, что митинг практически проигнорировали «люди Авакова», а министр внутренних дел Украины «направление политического ветра» чувствует очень хорошо. Видимо, недавний визит в Киев Рудольфа Джулиани, личного адвоката (можно даже сказать — куратора) и советника по кибербезопасности 45-го президента США, убедил Арсена Борисовича в том, что у Белого дома на руках больше козырей, чем у его противников.

А нынешняя «объединенная оппозиция» — это как раз прокси-структуры противников Дональда Трампа: Порошенко — людей из американской Демпартии, как минимум «круга Керри»; Тимошенко — «старых» республиканцев, тихо ненавидящих «нью-йоркского выскочку», а Вакарчук — Сороса и Ко.

Объединение столь разнородных сил на Украине — свидетельство того, насколько плохо идут их дела в Америке. И если Владимир Зеленский в Париже все-таки прыгнет через обозначенные «оппозиционным трио» «красные флажки», то это будет означать конец всего «евромайданного проекта» США.