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Чайка рассказал о разработке комплекса дополнительных антикоррупционных мер

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Чайка рассказал о разработке комплекса дополнительных антикоррупционных мер

Москва, 9 декабря. Новые меры для борьбы с коррупцией, в частности с «откатами», российские власти намерены ввести в стране в будущем году. Об этом заявил журналистам в понедельник генеральный прокурор РФ Юрий Чайка.

Как отметил генпрокурор, «комплекс дополнительных антикоррупционных мер» проработают во время координационного совещания руководителей правоохранительных органов Российской Федерации.

«Они коснутся, в том числе, борьбы с «откатами» и возврата из-за рубежа нелегально выведенных активов», — передает издание «Коммерсант» слова главы ведомства.

Чайка также напомнил, что в 2018 году прокуроры получили право инициировать аресты активов, что помогло «решить проблему с тем, что руководители уличенных в коррупционных правонарушениях предприятий успевали скрыть свое имущество и делать банкротами компании».

Чайка рассказал о разработке комплекса дополнительных антикоррупционных мер

В общей сложности, по словам генпрокурора, коррупционные преступления в стране с начала 2019 года стали фиксировать чаще. По его мнению, это связано с «усилением прокурорского надзора». За последние девять месяцев текущего года, уточнил Чайка, таких преступлений выявили на 4% больше, чем за идентичный период прошлого года — 26,1 тысячи.

Кроме того, добавил он, увеличивается и доля коррупции в общей структуре преступлений — в 2017 году она была зафиксирована на отметке в 1,4%, а с начала этого года — 1,7%.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что взятки составляют 30% от общего объема коррупционных преступлений в РФ. Как отмечал «Ридус», по словам председателя ведомства, данный показатель не изменился по сравнению с 2018 годом.

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Источник: Коммерсант
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