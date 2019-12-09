Малькевич раскритиковал доклад экспертов Оксфорда о «киберпреступлениях» России

Эксперты российского Фонда защиты национальных ценностей поставили под сомнение объективность доклада специалистов Оксфорда о манипуляциях общественным мнением в Сети. Глава ФЗНЦ Александр Малькевич указал на ряд изъянов в исследовании, проведенном сотрудниками одного из старейших университетов Европы. Он подчеркнул, что исследование не отражает реальную картину информационной войны в соцсетях — оно, по сути, само является ее инструментом.

«Британские ученые выяснили…»

Речь идет о докладе The Global Disinformation Order: 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation. Его авторами являются сотрудники Оксфордского университета Саманта Брэдшоу и Филипп Говард. Работа британских ученых посвящена анализу «организованных манипуляций общественным мнением через социальные сети» в 2019 году. Отмечается, что рамки исследования охватывают территории 70 государств. Авторы концентрируют свое внимание на ведении правительственными структурами «информационной войны» в Интернете. Также они заявляют, что изучили «операции кибервойск и частных компаний, действующих по заказу со стороны официальных властей».

Как отметили в российском Фонде защиты национальных ценностей, исследование сотрудников Оксфорда быстро стало использоваться как одна из основ официальной риторики политиков в Европе и США. Тезисы этого доклада активно используют журналисты популярных медиа стран Запада.

«Оценки, данные Брэдшоу и Говардом, используются для того, чтобы подкрепить, путем отсылки к экспертному мнению, обвинения в адрес России, Китая и ряда других государств во вмешательстве во внутренние дела ЕС и Соединенных Штатов. Как это часто происходит, политики и публицисты обращаются лишь к выводам, изложенным в исследовании. И мало кто задается вопросом: каким образом британские ученые пришли к тому или иному заключению?» — отметили в Фонде защиты национальных ценностей.

Глава ФЗНЦ Александр Малькевич, посетивший 14-й Всемирный форум по управлению Интернетом, рассказал, что доклад Брэдшоу и Говарда в Европе и США цитируют очень активно.

«Россия развела «грязь» в соцсетях. Снова. Об этом и «очередных киберпреступлениях» нашей страны я узнал в Берлине на 14-м Всемирном форуме по управлению Интернетом. Оказалось, что в Европе и США все цитируют доклад сотрудников Оксфордского университета Саманты Брэдшоу и Филиппа Говарда The Global Disinformation Order: 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation. По сути, он является одной из основ официальной риторики местных политиков. Естественно, о том как «Россия манипулирует». Я нашел это исследование. Изучил. И, мягко говоря, пришел в ужас», — написал Александр Малькевич в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что исследование британских специалистов не отражает реальную картину информационной войны в соцсетях. По сути, оно само является ее инструментом.

«Кривая» методология

Специалисты Фонда защиты национальных ценностей отметили, что Говард и Брэдшоу использовали в своей работе в качестве источников научные публикации по заявленной теме, прибегали к консультациям экспертов и использовали контент-анализ материалов СМИ. При этом в исследовании не были задействованы инструменты, которые позволили бы отследить активность нейросетей или изучить структуру подписчиков определенных страниц в соцсетях, отделяя ботов от реальных пользователей. Также в ФЗНЦ указали, что авторы не пытались реконструировать «сети влияния» в соцмедиа посредством конструирования социальных графов. Прочие методы обработки Big Data также были оставлены без внимания.

«Это само по себе служит достаточным поводом для того, чтобы поставить под сомнение выводы авторов», — говорится в заявлении Фонда защиты национальных ценностей.

Доклад, который подготовили исследователи Оксфорда, дает лишь представление, каким образом войну в киберпространстве пытаются отобразить СМИ и отдельные эксперты. Еще одним недочетом работы, как отметили в ФЗНЦ, является то, что отчеты по материалам СМИ 21 государства -– в том числе Китая, Израиля, Нидерландов, Пакистана, Южной Кореи и Турции — Брэдшоу и Говард составили исключительно на основе англоязычных источников.

Вмешательство и имитация вмешательства

Саманта Брэдшоу и Филипп Говард в своей работе оставляют без ответа вопрос, каким образом им удалось разграничить реальные эпизоды внешнего кибервмешательства от их имитации. При этом, как подчеркнули в ФЗНЦ, такого рода случаи имеют место.

Например, в 2017 году, во время довыборов в Сенат, представители Демократической партии США обвинили кандидата от республиканской партии Роя Мура в том, что его якобы поддерживают «русские тролли». При этом год спустя стало известно, что политика-республиканца осознанно пытались дискредитировать как минимум четыре группы IT-специалистов, которые были связаны с демократами. Они занимались накруткой просмотров негативных публикаций о кандидате в онлайн-изданиях, создавали фейковые группы радикалов, якобы выступающих в его поддержку и приписывали ему абсурдные законодательные инициативы.

Как отметили в ФЗНЦ, этот скандал не является единичным случаем.

«В мае 2019 года власти США бездоказательно обвинили РИА «Федеральное агентство новостей» (ФАН) во вмешательстве в выборы губернатора Джорджии в 2018 году. Якобы журналисты агентства совместно с мифическим «Агентством Интернет исследований» помогли республиканцу Брайану Кемпу победить демократического кандидата Стейси Абрамс», — напомнили в Фонде защиты национальных ценностей.

Ранее Вашингтон ввел санкции против 17 человек, в том числе в отношении граждан РФ и Украины. Ограничительные меры касаются также семи компаний из России. Согласно сообщению Минфина США, санкции связаны с кибербезопасностью, а именно с «вредоносной деятельностью в киберсфере».

Напомним, в США на протяжении почти двух лет шло расследование о так называемом «вмешательстве России в президентские выборы», состоявшиеся в 2016 году. Россия неоднократно отвергала бездоказательные обвинения в свой адрес. Сам президент США Дональд Трамп называл расследование не иначе как «охотой на ведьм».

В октябре 2018 года США обвинили во «вмешательстве» в избирательные процессы внутри страны бухгалтера Федерального агентства новостей Елену Хусяйнову. В специальном видео она опровергла все обвинения.

Расследование, которое вел американский спецпрокурор Роберт Мюллер, обошлось федеральному бюджету США в 30 миллионов долларов и закончилось полным провалом. Мюллеру не удалось найти никаких следов того, что Москва хоть каким-то образом повлияла на электоральные процессы в Вашингтоне, после чего он подал в отставку.

Избирательная «объективность»

В ФЗНЦ также указали: авторы британского исследования заявляют, что манипуляциями общественного мнения в Сети якобы занимаются Россия, Китай, Индия, Пакистан, Саудовская Аравия, Иран и Венесуэла.

«Между тем США — государство, обладающее наибольшим потенциалом с точки зрения ведения «информационной войны» в соцсетях — [по мнению авторов исследования] проводит исключительно «оборонительные операции», — обратили внимание эксперты ФЗНЦ.

В Фонде добавили, что британские исследователи проигнорировали активность таких «киберагрессоров» как, например, Лаборатория цифровых криминалистических исследований Атлантического Совета, и не указали, что ряд пропагандистских ресурсов в странах Европы и государствах постсоветского пространства финансируются со стороны США и Европы. Речь идет в том числе о StopFake — спонсорами этого ресурса в разные годы выступали Nаtional Endowment for Democracy и Международный фонд «Відродження» — он, в свою очередь, является частью международной сети фондов «Открытое Общество» Джорджа Сороса. А вот проект FactCheck-Ukraine функционирует за счет грантов, которые ему предоставляют Фонд поддержки СМИ посольства США на Украине и посольство Германии.

«В свете этого становится очевидным, что доклад экспертов из Оксфорда ничего не доказывает. Он представляет собой лишь добросовестную реконструкцию того, как тема «информационных войн» в соцсетях отображается в СМИ (преимущественно — англоязычных)», — отметили в Фонде защиты национальных ценностей.

В ФЗНЦ подчеркнули, что Брэдшоу и Говард в своем исследовании оставили без внимания, как власти стран Запада используют социальные сети в качестве инструмента манипуляции. А то, что авторы оксфордского доклада отказались от использования ряда методов в исследовании, превратило их работу «во вторичное, компилятивное исследование, преимущественно транслирующее пропагандистские клише из материалов мейнстримных СМИ», резюмировали в Фонде защиты национальных ценностей.