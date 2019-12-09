Ушаков подтвердил встречу Путина и Зеленского после «нормандского саммита»

Париж, 9 декабря. Президент России Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский встретятся во французской столице после «нормандского саммита». Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Встреча (Путина и Зеленского. — прим. ФАН) будет. Договорились о ней. Все это будет вписываться в тот формат, который предложат организаторы саммита — французы, то есть, очевидно, после завершения всех мероприятий [саммита]», — сказал представитель Кремля.

Ушаков добавил, что время беседы «будет зависеть от лидеров».

Среди тем, которые обсудят Путин и Зеленский, он выделил выполнение Минских соглашений. На уточняющий вопрос о готовности российской стороны обсуждать различные идеи Киева, например, «о муниципальной страже» в Донбассе, помощник президента кратко ответил: «посмотрим».

Напомним, в «нормандскую четверку» входят Россия, Германия, Франция и Украина. Этот формат переговоров был создан в 2014 году с целью урегулирования ситуации на востоке Украины. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также были проведены многочисленные контакты министров иностранных дел по проблеме. Последняя встреча лидеров «четверки» прошла в Берлине в октябре 2016 года.

Ранее сообщалось, что 9 декабря в Париже президент России проведет личные встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и французским коллегой Эммануэлем Макроном.