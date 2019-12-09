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Политика

Россия, Германия и Франция не позволят Киеву переписать Минские соглашения

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Киеву нельзя давать садить на шею участникам саммита «нормандской четверки»

Политолог Богдан Безпалько уверен, что Украина попытается включить в Минские соглашения не связанные с темой вопросы.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на собственный источник сообщил, что Российская Федерация занимает жесткую позицию в преддверии саммита «нормандской четверки», который пройдет в понедельник в Париже. Собеседник издания добавил, что для Москвы саммит будет носить исключительно рабочий характер, в то время как для Киева — политический.

Россия, Берлин и Париж не будут пересматривать условия и положения Минских соглашений: значит, желание украинской стороны изменить отдельные пункты договоренностей, о чем ранее заявлял глава украинского МИД Вадим Пристайко, не найдет поддержки у подписантов документа.

Киеву нельзя давать садить на шею участникам саммита «нормандской четверки»

По мнению члена Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдана Безпалько, Киев хотел бы выйти из Минских соглашений — снять с себя определенные обязательства, которые на него налагает комплекс мер, но позволять ему это нельзя.

«Поскольку полностью выйти из договоренностей невозможно, так как это чревато большой ответственностью и последствиями, то он [Киев] выступает с точки зрения «лукавой» отмены этих соглашений путем пересмотра порядка мер в них заложенных. С одной стороны — у Украины есть понимание, что на это никто не пойдет — ни Россия с ДНР и ЛНР, ни Германия с Францией, как страны, которые придерживаются четкого регламента и порядка. А с другой стороны, Киев надеется, что если это получится, можно будет получить контроль над границей: тогда можно было бы спокойно инкорпорировать Донбасс, не обращая ни на кого внимания, провести там этнические чистки, политические репрессии и так далее», — поясняет аналитик.

Таким образом украинская сторона намерена решить вопрос с «проблемным регионом» — в победоносном ключе и с заявлениями: «Вот мы пообещали, мы завоевали и вернули Донбасс в состав Украины». Хотя в реальности уже никто на это не надеется. В целом желание Киева размыть положения «Минска-2» путем включения в него вопросов по Крыму, по газовому транзиту, по иным аспектам межгосударственных отношений обусловлено стремлением достичь полной отмены этих договоренностей как документов, ограничивающих Украину в рамках международных соглашений.

Киеву нельзя давать садить на шею участникам саммита «нормандской четверки»

«Почему позиция России такая жесткая? Потому что Москву поддерживают Париж и Берлин, потому что на самом деле в отношении Минских соглашений у всех позиция достаточно четкая и бескомпромиссная — соглашения надо выполнять. Киев их не выполняет, начиная с самого момента их подписания, соответственно, альтернативы этим договоренностям нет. Если допустить какие-либо изменения, какую-либо отмену, тогда это [конфликт] будет длиться бесконечно. Киев постоянно будет требовать уступок, пока, как у Пушкина, крестьянка старая не потребовала, чтобы она сама была владычицей морскою, а золотая рыбка была у нее на посылках. Это все прекрасно понимают, что в качестве золотых рыбок на посылках будут они все (Москва, Берлин, Париж), причем не только у Киева, но и еще у некоторых акторов, которые используют Украину в качестве инструмента», — говорит Богдан Безпалько.

По этой причине все подписанты документа настаивают на безальтернативности Минских соглашений. Поэтому Россия настаивает на прямых переговорах между Киевом, Луганском и Донецком. 

Напомним, 9 декабря в Париже состоится первый за три года саммит «нормандского формата» с участием президентов России, Украины и Франции, а также канцлера Германии. Инициатор встречи Эммануэль Макрон ранее выразил надежду на новый этап в урегулировании ситуации на Украине по итогам встречи.

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