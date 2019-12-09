Россия, Германия и Франция не позволят Киеву переписать Минские соглашения

Политолог Богдан Безпалько уверен, что Украина попытается включить в Минские соглашения не связанные с темой вопросы.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на собственный источник сообщил, что Российская Федерация занимает жесткую позицию в преддверии саммита «нормандской четверки», который пройдет в понедельник в Париже. Собеседник издания добавил, что для Москвы саммит будет носить исключительно рабочий характер, в то время как для Киева — политический.

Россия, Берлин и Париж не будут пересматривать условия и положения Минских соглашений: значит, желание украинской стороны изменить отдельные пункты договоренностей, о чем ранее заявлял глава украинского МИД Вадим Пристайко, не найдет поддержки у подписантов документа.

По мнению члена Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдана Безпалько, Киев хотел бы выйти из Минских соглашений — снять с себя определенные обязательства, которые на него налагает комплекс мер, но позволять ему это нельзя.

«Поскольку полностью выйти из договоренностей невозможно, так как это чревато большой ответственностью и последствиями, то он [Киев] выступает с точки зрения «лукавой» отмены этих соглашений путем пересмотра порядка мер в них заложенных. С одной стороны — у Украины есть понимание, что на это никто не пойдет — ни Россия с ДНР и ЛНР, ни Германия с Францией, как страны, которые придерживаются четкого регламента и порядка. А с другой стороны, Киев надеется, что если это получится, можно будет получить контроль над границей: тогда можно было бы спокойно инкорпорировать Донбасс, не обращая ни на кого внимания, провести там этнические чистки, политические репрессии и так далее», — поясняет аналитик.

Таким образом украинская сторона намерена решить вопрос с «проблемным регионом» — в победоносном ключе и с заявлениями: «Вот мы пообещали, мы завоевали и вернули Донбасс в состав Украины». Хотя в реальности уже никто на это не надеется. В целом желание Киева размыть положения «Минска-2» путем включения в него вопросов по Крыму, по газовому транзиту, по иным аспектам межгосударственных отношений обусловлено стремлением достичь полной отмены этих договоренностей как документов, ограничивающих Украину в рамках международных соглашений.

«Почему позиция России такая жесткая? Потому что Москву поддерживают Париж и Берлин, потому что на самом деле в отношении Минских соглашений у всех позиция достаточно четкая и бескомпромиссная — соглашения надо выполнять. Киев их не выполняет, начиная с самого момента их подписания, соответственно, альтернативы этим договоренностям нет. Если допустить какие-либо изменения, какую-либо отмену, тогда это [конфликт] будет длиться бесконечно. Киев постоянно будет требовать уступок, пока, как у Пушкина, крестьянка старая не потребовала, чтобы она сама была владычицей морскою, а золотая рыбка была у нее на посылках. Это все прекрасно понимают, что в качестве золотых рыбок на посылках будут они все (Москва, Берлин, Париж), причем не только у Киева, но и еще у некоторых акторов, которые используют Украину в качестве инструмента», — говорит Богдан Безпалько.

По этой причине все подписанты документа настаивают на безальтернативности Минских соглашений. Поэтому Россия настаивает на прямых переговорах между Киевом, Луганском и Донецком.

Напомним, 9 декабря в Париже состоится первый за три года саммит «нормандского формата» с участием президентов России, Украины и Франции, а также канцлера Германии. Инициатор встречи Эммануэль Макрон ранее выразил надежду на новый этап в урегулировании ситуации на Украине по итогам встречи.