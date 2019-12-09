В ГД заявили, что запрет взыскания долгов с пенсий лишит россиян возможности брать кредиты

Правительство РФ рассмотрит два разработанных Минэкономразвития законопроекта, один из которых запрещает взыскивать долги со страховых пенсий россиян, а второй указывает, что при взыскании долгов с зарплаты всегда должен оставаться прожиточный минимум. В Госдуме прокомментировали эти инициативы.

Рассмотрением законопроектов, ограничивающих взыскание долгов с пенсий и зарплат россиян, займется правительственная комиссия по законопроектной деятельности после того, как документы изучат на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, сообщила «Российская газета», ссылаясь на Минтруд. Оба проекта законов призваны обеспечить «справедливую неприкосновенность минимального размера периодических доходов, необходимых для существования должника-гражданина и лиц, находящихся на его иждивении».

Комментируя эти инициативы Федеральному агентству новостей, член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб напомнила, что в настоящее время долги, в том числе по банковским кредитам и услугам ЖКХ, а также обязательства по возмещению ущерба после совершения преступления, административные и судебные штрафы, могут удерживаться с пенсий россиян. Их запрещено взыскивать лишь с различных соцвыплат — например, с детских пособий.

Предлагаемый Минэкономразвития законопроект предлагает отнести к «неприкосновенным» доходам граждан социальные пенсии по старости и по инвалидности, накопительные пенсии, пенсии по государственному обеспечению, пенсии военнослужащих и правоохранительных органов, а также пособия по временной нетрудоспособности.

«С одной стороны, это правильная инициатива, потому что у пенсионеров, для которых пенсия является единственным источником дохода, должен оставаться даже не прожиточный, а социальный минимум, который можно потратить на приобретение товаров и услуг первой необходимости. Это продукты питания, лекарства, оплата услуг ЖКХ, проезда и прочее. Потому что, если долги большие, то после их погашения человеку не остается средств для нормального существования», — заметила Светлана Бессараб.

Но с другой стороны, по словам парламентария, если совсем запретить удержание задолженностей с пенсий граждан, для которых они являются единственным источником дохода, то банки просто откажутся выдавать кредиты пенсионерам.

«Ни одна кредитная или даже микрофинансовая организация не выдаст пенсионеру потребительский кредит, зная, что в случае просрочки платежей неоткуда будет удержать задолженность. А ведь любой человек может оказаться в ситуации, когда ему срочно надо перезанять деньги на приобретение какого-то товара или, например, на лечение», — говорит Светлана Бессараб.

По ее мнению, правильнее было бы с пенсиями поступать точно так же, как сейчас хотят поступать с зарплатами, то есть разрешить взыскивать то, что превышает прожиточный минимум, а сам прожиточный минимум оставить «неприкосновенным» доходом гражданина.