Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Италии

Рим, 9 декабря. Землетрясение магнитудой 4,5 балла произошло минувшей ночью в районе итальянской Тосканы. Об этом сообщил в понедельник Национальный институт геофизики и вулканологии (INGV).

Согласно имеющимся данным, эпицентр подземных толчков находился в 4 км к северу от Скарперии с населением свыше 12 тыс. человек, очаг залегал на глубине примерно 9 км.

По информации канала TGCOM24, в городе частично разрушены несколько зданий. Для детальных проверок закрыта железнодорожная ветка Флоренция — Болонья, а также временно приостановлено движение в том числе скоростных поездов.

Информация о пострадавших уточняется.

На прошлой неделе землетрясение магнитудой 4,5 балла произошло в Китае.