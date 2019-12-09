Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Италии

51
0 Оставить комментарий

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Италии

Рим, 9 декабря. Землетрясение магнитудой 4,5 балла произошло минувшей ночью в районе итальянской Тосканы. Об этом сообщил в понедельник Национальный институт геофизики и вулканологии (INGV).

Согласно имеющимся данным, эпицентр подземных толчков находился в 4 км к северу от Скарперии с населением свыше 12 тыс. человек, очаг залегал на глубине примерно 9 км.

По информации канала TGCOM24, в городе частично разрушены несколько зданий. Для детальных проверок закрыта железнодорожная ветка Флоренция — Болонья, а также временно приостановлено движение в том числе скоростных поездов.

Информация о пострадавших уточняется.

На прошлой неделе землетрясение магнитудой 4,5 балла произошло в Китае.

infox - new
Источник: INGV
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров