В парламенте Молдавии рассказали, когда русскому языку вернут статус государственного  

Без сближения с Россией Молдавии не удастся выбраться из экономического кризиса и решить проблему массовой эмиграции населения из страны. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей рассказал депутат парламента Республики Молдова, политолог Богдан Цырдя.

— Как вы оцениваете шансы нового молдавского правительства под руководством Иона Кику вывести страну из экономического кризиса, наладить отношения с Россией?

— Шансы довольно высоки. Они связаны с тем, что впервые за долгое время правительство у нас формировалось по принципу профессионализма. До сих пор у нас правительства были чем-то вроде акционерного общества, куда каждый победивший на выборах олигарх отправлял людей из своего ближайшего окружения. Поэтому у нас порой министром обороны становился ветеринар. А Майя Санду, например, возглавляла министерство просвещения, хотя и дня не проработала в школе или университете. Вот и получался один провал за другим. Надеюсь, что теперь будет иначе.

Следующий момент, который дает оптимизм, как раз в том, что нынешнее правительство не сотрудничает только с Западом, как было раньше. Оно ориентируется и на Россию, и на Евразийский экономический союз в целом, и на Китай, и на Турцию.

Сейчас Молдавия хочет стать мостиком между востоком и западом. Именно поэтому наш новый премьер-министр Ион Кику буквально на второй день после инаугурации поехал встречаться с главой правительства России Дмитрием Медведевым.

Причем, Кику удалось достигнуть договоренности о получении кредита 500 миллионов долларов от Российской Федерации под 1,5% годовых. То есть на выгодных для нас условиях. И этот кредит не пойдет на «проедание».

Он будет направлен на улучшение инфраструктуры. В частности, модернизацию нашей дорожной сети. Это приведет к росту ВВП, новым рабочим местам. Кроме того, мы в процессе переговоров с Китаем. Кстати, еще в 2009 году Зинаида Гречаная и Игорь Додон добились подписания меморандума с одной из китайских корпораций о кредите на миллиард долларов тоже для развития инфраструктуры. Кое-кому на Западе это не понравилось, и мы тут же получили «Майдан». То есть логика простая: как только начинаешь налаживать сотрудничество с Россией или Китаем, тут же тебя выбрасывают из власти.

Сейчас же мы имеем ситуацию, когда не только Россия, но и Китай, и Турция готовы дать нам кредиты. Кстати, именно в Турцию скоро поедет президент Игорь Додон. У него достаточно теплые отношения с президентом Тайипом Реджепом Эрдоганом. И сейчас речь пойдет о крупных инвестиционных проектах, которые давно были готовы реализовывать турецкие и российские бизнесмены. Но им никак не давали этого сделать в Молдавии.

Так что есть все основания для оптимизма. Вот и согласно прогнозу Всемирного банка, инфляция у нас в следующем году будет низкой. А экономический рост составит порядка 4%.

— Чем обосновывается такой серьезный рост ВВП на фоне общеевропейского экономического спада?

— Факторов несколько. Один из них – кредиты, о которых я говорил. Кроме того, в 2019 году у нас появилась возможность беспошлинно поставлять продукцию по пяти товарным позициям на российский рынок. В следующем году таких позиций будет уже десять. В основном это вино и фрукты.

А с января 2020 года, согласно предварительным договоренностям, цена на тысячу кубометров газа для Республики Молдова упадет на 50 долларов.

— В какие сферы молдавской экономики готов инвестировать российский бизнес?

— Самые разные. Сейчас обсуждаются планы строительства завода осветительных приборов в Гагаузии, производства башкирских троллейбусов в Молдавии. Ну, и самое главное, что интересует российский бизнес, — винодельческая отрасль. Сейчас у нас все активнее развивается гастрономический туризм. И тут сказываются и наши исторические связи. Наверно, непросто найти в России взрослого человека, который не помнит, что такое «Букет Молдавии» или коньяк «Белый аист».

А у России есть свой интерес — возможность через наши свободные экономические зоны реэкспортировать свою продукцию в Евросоюз. Молдавия по многим товарным квотам в Договоре об ассоциации с ЕС не может заполнить квоты на экспорт своей продукции. Зато некоторые российские компании, которые находятся под западными санкциями, вполне могли бы на нашей территории «упаковывать» свою продукцию и продавать в Европу. Формально будет написано «сделано в Молдавии», а на самом деле российская продукция таким путем будет идти на новые рынки.

— Молдавия вот уже пятый год как подписала Договор об ассоциации с ЕС. На примере Украины мы знаем, что этот договор действует в основном «в одни ворота». Рынок страны открыт для европейских товаров, а украинской продукции удается экспортировать очень немного. Выиграла ли Молдавия от ассоциации?

— У нас есть свои схожие с Украиной проблемы. Импорт в два с половиной раза превосходит экспорт. Впрочем, такая ситуация у нас сложилась еще до подписания Договора об экономической ассоциации с Евросоюзом. Сейчас 65% всего нашего экспорта — Евросоюз. Это немного больше, чем прежде. Но проблема в том, что около трети из этого экспорта, по сути, является реэкспортом. То есть европейские фирмы открывают свои представительства в зонах свободной торговли — в Бельцах и Гагаузии. Их освобождают от налогов. Молдавской экономике их продукция, формально произведенная на нашей территории, засчитывается как рост ВВП, а на самом деле в бюджет страны ничего практически не идет. Это не наш экспорт. Западные компании производят продукцию у себя, а у нас делают только конечную сборку.

В Россию за последние годы экспорт тоже упал на 15%. Но с приходом президента Игоря Додона началось определенное восстановление молдавско-российских торговых отношений.

Поэтому не могу сказать, что зона свободной торговли принесла нам много плохого, но и особо позитивных моментов я не вижу. Роста инвестиций из ЕС незаметно. Сотен новых предприятий, как нам обещали, нет. Вместо обещанного экономического роста падает уровень жизни. Закрываются школы, больницы. Пустеют села. У нас миллион граждан работает за границей. И, видимо, большая часть из них не вернется обратно, а постарается осесть в ЕС или России. И отток лучших мозгов и рабочих рук из страны продолжается. У нас каждый день, по данным исследовательского центра Magenta Consulting, больше 100 человек уезжает из страны.

— Вы не опасаетесь, что новому правительству за демонстрацию намерений наладить конструктивные отношения с Россией устроят очередной «Майдан»? Есть ли попытки сейчас раскачать ситуацию?

— Конечно, попытки есть. С апреля 2009 года, когда впервые у нас случился «Майдан», политические объединения правого толка и работающие на западные гранты СМИ постоянно грозятся, что любое сближение с Российской Федерацией обернется очередной цветной революцией. И сейчас нам грозят, что если мы вернем статус государственного русскому языку или перестанем проводить совместные учения с войсками НАТО, это приведет к падению «олигархического пророссийского», как они говорят, правительства Кику.

При всем том, я считаю, что у нас сейчас люди хотят стабильности. Они устали от революций и борьбы за некий якобы европейский путь.

Мы же со своей стороны делаем все возможное, чтобы ослабить социальную напряженность в стране. Готовится повышение зарплат бюджетникам, пособий для инвалидов, [говорим] об увеличении индексации пенсий и так далее.

— Однако «Майданы», как правило, устраивают не голодные люди. Мы помним, что на Украине при Викторе Януковиче в социальном плане все было не так плохо.

— Я это понимаю. Но там противников сближения с Россией мобилизовал отказ Януковича от Договора об ассоциации с ЕС. Мы же подписали и внедряем этот договор. Формально не к чему придраться. Кроме того, я считаю, что Запад сейчас уже не такой, как пять лет назад. Тогда США и ЕС были едины. А сейчас, вы посмотрите, можно сказать, что между ними идет торговая война. Соединенные Штаты поднимают акцизы на сталь, производимую в Евросоюзе. Президент США Дональд Трамп на днях заявил, что поднимает торговые пошлины на французское вино. Европейцы в свою очередь повышают налоги для американских компаний, таких как Google, Amazon, Apple и так далее. Раньше это было сложно представить. Конфликтов внутри Запада очень много.

— Тем не менее, американцы в этой ситуации как раз заинтересованы в ослаблении Европы, в дестабилизации ситуации здесь. И вот прекращение транзита газа через Украину, который больно ударит и по Молдавии, может спровоцировать новый «Майдан» в Кишиневе.

— Сейчас у Трампа много проблем. Американцы завязли в Сирии, в Афганистане, залезли в Боливию, непонятно, что делать с Венесуэлой. На Украине тоже не удалось однозначно решить ситуацию в свою пользу. Поэтому Трамп вряд ли захочет устраивать большую смуту в Европе, перекрыв транзит российского газа через Украину. Только этого ему не хватало накануне президентских выборов. Да и Украина не хочет ссориться с Европой. От прекращения транзита газа через территорию «незалежной» пострадаем не только мы, но и Румыния, Австрия, Болгария. Поэтому я не думаю, что президент Украины [Владимир] Зеленский пойдет на такой рискованный шаг. Напомню, что Киев сегодня зависит от Европы по многим позициям, в частности, по сохранению «безвиза».

России так же не нужно прекращение транзита, поскольку это репутационные издержки для «Газпрома». Да к тому же еще и экономические потери, по крайней мере, до тех пор, пока не построена вторая нитка «Турецкого потока» и «Северный поток — 2». То есть как минимум до конца 2020 года перекрывать украинскую «трубу» никому не выгодно. Поэтому в Молдавии общее настроение — ситуацию с продлением договора о транзите газа удастся разрулить.

— Можно ли говорить о возвращении русскому языку статуса государственного в Молдавии при новом правительстве?

— Решение об отмене государственного статуса русского языка было продуктом подковерных игр господина [Владимира] Плахотнюка (бывшего первого вице-председателя Молдавского парламента. — Прим. ФАН) с определенными силами на Западе. Сегодня я не могу говорить о быстром возвращении русскому языку статуса государственного в Молдавии. По крайней мере, де-юре. Повестка у всех политиков предвыборная и основной акцент будет делаться на экономику и «социалку». Но я считаю, что де-факто восстановление статуса русского языка происходит. Допустим, сайт парламента Республики Молдова теперь можно читать и на русском языке. Раньше этого не было. С документами тоже самое. Все заявления граждан могут быть приняты как на молдавском, так и на русском языках. Кроме того, мы готовим законопроект о лекарствах и медикаментах, предусматривающий, что импортеры и производители обязуются писать инструкцию по применению не только на молдавском, но и на русском языке. А дальше шаг за шагом мы будем законодательно закреплять реальное двуязычие, которое существует в Молдавии.

— Продолжается ли отток русского населения из республики?

— Сейчас сельское население, которое в большинстве состоит из молдаван, уезжает даже больше из страны, чем русские. В селах и моногородах самая большая бедность. У нас уже больше десяти некогда больших сел, где не осталось ни одного жителя. А в десятках сел постоянно живут один-два человека. И это в республике, которая при СССР считалась самой густонаселенной в Европе.

— Каким вы видите будущее отношений Молдавии и Приднестровья?

— Я напомню, что ни одно государство — член ООН, включая Россию, не признало Приднестровье независимым государством. Мы считаем эту территорию своей. Мы ведем переговоры в международном формате «5+2». И мы считаем, что все решения должны приниматься на основе консенсуса между Кишиневом и Тирасполем. При этом гарантами мира и продолжения переговорного процесса мы по-прежнему считаем Россию и ОБСЕ. Да, пока нельзя сказать, что есть какие-то серьезные прорывы. Но однозначно можно сказать, что с 1992 года вот уже 27 лет удается избегать вооруженных столкновений. В отличие от Южной Осетии, Нагорного Карабаха и так далее. Это уже достижение. Кроме того, наметились некоторые интеграционные подвижки. Например, жители Приднестровья могут получить нейтральные автономера и ездить с ними по Европе и Молдавии. Мы договорились о взаимном признании дипломов о высшем образовании, о доступе молдавских фермеров на их земли в Приднестровье и так далее. Есть много договоренностей, которые говорят, что формат «5+2» наконец-то после 10 лет топтания на месте начал работать. И самое главное — между президентом ПМР Вадимом Красносельским и президентом Республики Молдова Игорем Додоном есть нормальное общение. Нет жестких взаимных обвинений и претензий.

— Есть информация из некоторых источников, что через два года произойдет федерализация Молдавии с вхождением в ее состав Приднестровья на особых условиях.

— С 2001 года с этими инициативами выходили многие стороны: и ОБСЕ, и посольство США. Был и так называемый «план Козака», который провалился в последний момент, когда экс-президент Республики Молдова Владимир Воронин в последний момент отказался от всех предварительных договоренностей. Сегодня на идею федерализации в Молдавии наложено общественное табу. Да и элитам Приднестровья не нравится идея федерализации. Они, скорее бы, согласились на конфедерализацию.

Есть неприятие идеи федерализации на Западе, есть неприятие у значительной части молдавского гражданского общества. Поскольку ориентированные на Запад СМИ убеждают людей, что федерализация будет означать раздробление Молдавии, превращение ее в союз «феодальных княжеств», которое выгодно России, чтобы проводить здесь нужную себе политику.

При этом, я лично считаю, что ни о какой реинтеграции Молдавии нельзя будет говорить без предоставления широкой автономии Приднестровью, без геополитических гарантий этому региону.

— Тем более, что Гагаузия де-факто уже имеет признаки автономии.

— Да, у Гагаузии есть статус автономии, свой парламент, который они называют Народным собранием, есть свое правительство. Правда, с точки зрения официального Кишинева, это все не более чем местные органы самоуправления. Но де-факто элемент федерализации в Молдавии присутствует. Более того, башкан (глава. — Прим. ФАН) Гагаузии, избранный народом, является членом правительства Республики Молдова. Это что-то вроде того, как было в России, когда губернаторы одновременно являлись и членами Совета Федерации. Так и башкан присутствует в молдавском правительстве как представитель своего региона. И это же может быть предложено и Приднестровью. То есть президент ПМР будет иметь гарантированное место в республиканском правительстве. По крайней мере, такой вариант может обсуждаться.