Беглов поздравил Фрейндлих с юбилеем

Санкт-Петербург, 9 декабря. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил с юбилеем народную артистку СССР и почетного гражданина города Алису Фрейндлих. Телеграмма опубликована на официальном сайте администрации Северной столицы.

Глава города на Неве отметил, что Фрейндлих по праву можно назвать актрисой с большой буквы. Звезда советского и российского кинематографа с 1983 года является одной из ведущих актрис Большого драматического театра имени Товстоногова.

Беглов подчеркнул, что Фрейндлих за годы работы в кино и на театральной сцене создала целую плеяду незабываемых образов и снискала любовь миллионов зрителей. Фильмы с участием народной артистки СССР вошли в золотой фонд отечественного кинематографа.

«Уверен, ваше неподражаемое обаяние и фантастическая энергия будут и впредь радовать многочисленных поклонников», – цитируют губернатора «Невские новости».

Глава Северной столицы пожелал Фрейндлих крепкого здоровья, благополучия и новых ролей.

Ранее народную артистку СССР поздравил президент РФ Владимир Путин. Российский лидер отметил яркий, самобытный талант и непревзойденное актерское мастерство Фрейндлих, передает RT. Глава государства пожелал актрисе успехов, здоровья и благополучия.

Как рассказала дочь актрисы, Варвара Владимирова, Фрейндлих не считает 85-летие юбилеем, однако родные и коллеги все же подготовили для нее творческое поздравление. Запланирован был капустник в театре, а после празднование в одном из мест на улице Рубинштейна.

Фрейндлих — обладательница двух национальных театральных премий «Золотая маска» и четырех наград российской Академии кинематографических искусств «Ника». Широкую известность и любовь зрителей ей принесли главные роли в таких картинах, как «Служебный роман» режиссера Эльдара Рязанова и «Д’Артаньян и три мушкетера» по роману Александра Дюма, пишет «Газета.ru».