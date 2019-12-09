СМИ узнали о готовности российских компаний повышать зарплаты кадрам

Москва, 9 декабря. Все больше российских компаний и фирм готовы повышать заработные платы сотрудникам в борьбе за профессиональные кадры. К такому выводу пришли эксперты сервиса «Работа.ру» по итогам соответствующего опроса работодателей.

По имеющимся данным, повышение зарплат на 2020 год уже запланировали 25% руководителей, в то время как 12 месяцев назад на такую меру были готовы только 18%, отмечает издание РБК.

Уточняется, что число компаний, которые не собираются конкурировать за кадры таким способом, по сравнению с прошлым годом существенно сократилось — 35% против 56%.

Как подчеркнул заместитель генерального директора «Работа.ру» Александр Ветерков, для многих работодателей стало ясно, что поиск и наем новых сотрудников оказываются намного дороже, чем финансовая мотивация и удержание существующего костяка. По его мнению, эта динамика положительная.

Ранее специалисты назвали отрасли с самыми быстрорастущими зарплатами в 2019 году. Сфера IT-технологий ожидаемо оказалась самой высокооплачиваемой.