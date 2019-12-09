Полиция рассказала о мошенничестве с каршеринговыми авто

Москва, 9 декабря. Популярный сервис аренды легковых машин (каршеринг) создает возможности для мошенников: с помощью «общих» авто сбытчики могут продавать запрещенные вещества, а водить автомобили могут те, кому садиться за руль запрещено. Об этом рассказали столичные правоохранители.

Арендные авто, предназначенные для личного передвижения, нередко используются не по назначению, рассказали «Известиям» в полиции. Помимо того, что машины заменяют номера в отелях, становясь бюджетными уединенными местами для любовных утех, они также служат «точками» для наркозависимых, где те употребляют запрещенные препараты.

Также в последний год участились случаи, когда «автомобили на час» используют так называемые «кладмены», расставляющие по городу тайники с наркотиками для дальнейшей дистанционной продажи.

«Этим людям важна мобильность — чем больше расставят закладок, тем больше прибыль. Логика преступника при использовании каршеринга оправдана в плане конспирации: он пользуется разными машинами, так его перемещения сложнее отследить, чем если бы он пользовался собственным авто. Да и прослушку в каждый каршеринг не поставишь», — объяснил оперативник.

По его словам, особое распространение получила практика оставлять закладки под крышкой бензобака.

Большинство сервисов предусматривает льготный период пользования в течение первых 20 минут, это время удобно использовать сбытчикам. Они сообщают покупателю, в какой машине находится товар, после чего тот идет и забирает его. Как правило, клиенту этого времени оказывается достаточно, чтобы забрать «клад».

Еще одной проблемой сервиса правоохранители называют возможность использовать подставной аккаунт для аренды авто.

«По сути, каршеринг открыл возможность сесть за руль тем, кому там вовсе не место», — сказал собеседник издания из уголовного розыска.

Хотя поставщики услуг заявляют о высоких стандартах безопасности, взять автомобиль может любой человек, воспользовавшись чужим аккаунтом. Как пишет издание, получить доступ к пользовательскому профилю и сесть в машину анонимно можно примерно за 500-1000 рублей. Были случаи, когда через аккаунты своих родителей за руль попадали дети.

В ГИБДД говорят, что в подразделениях по розыску транспорта (поиск участников ДТП, скрывшихся с места) накопились материалы по неизвестным водителям, допустившим аварии на каршеринговых авто.

«Есть и ДТП с пострадавшими. Устанавливаем каршеринговую машину, водителя (согласно данным сервиса). И оказывается, что этого человека вообще не было в городе в это время. Его аккаунтом воспользовались. Найти виновника аварии в этих случаях крайне сложно», — рассказал офицер столичной полиции.

Ранее сайт «Комсомольской правды» разбирался, придется ли арендаторам платить за чужие повреждения на машине, и нужно ли ожидать подорожания сервиса.

«Пятый канал» в октябре сообщал о ДТП с участием «общего авто». Девушка-водитель за рулем каршеринговой легковушки совершила наезд на троих людей, переходивших дорогу по пешеходному переходу.