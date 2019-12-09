Россельхознадзор проводит проверку после обнаружения «озера из крови» под Омском

Омск, 9 декабря. Управление Россельхознадзора по Омской области провело внештатную проверку нелегального скотомогильника и «озера из крови» в Калачинском районе. В организации уточнили, что все итоги будут представлены в первой половине января.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на областную прокуратуру, надзорное ведомство согласовало проведение соответствующей проверки и взяло ситуацию под контроль.

В Россельхознадзоре уточнили, что в прошедшую пятницу сотрудники организации приступили к проверке юридического лица, которое, по предварительным данным, к этому причастно.

«Отобраны пробы, проверка идет и будет продолжаться до 10 января 2020 года», — добавили в Россельхознадзоре.

Ранее появились сообщения о несанкционированном скотомогильнике возле населенного пункта Ковалево, который нашли активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ). Там же был обнаружен водоем с кровью убитых животных, сообщал «Царьград». Видеоролик с «озером крови» разместил в своем Instagram-аккаунте один из членов ОНФ.

Все биологические отходы в настоящее время убрали, а водоем и его окрестности тщательно продезинфицировали.