Нью-Йорк, 9 декабря. Международное сообщество должно принять активные меры, чтобы лица, виновные в преступлениях в Сирии, были привлечены к ответственности. Об этом заявил специальный советник генерального секретаря ООН по предотвращению геноцида Адама Дьенг.

Генассамблея ООН в 2015 году провозгласила 9 декабря Международным днем памяти жертв преступления геноцида. Как отметил Дьенг, преступления, совершенные террористами группировки ИГ1 (запрещена в России) против христиан и других религиозных меньшинств, — одни из самых ужасных, которые за годы работы наблюдал его офис.

Он подчеркнул, что преступники выразили полное пренебрежение человеческим достоинством и жизнью.

«Необходимо, чтобы международное сообщество приняло меры для обеспечения всестороннего привлечения к ответственности за все международные преступления, совершенные в Сирии», — заявил специальный советник генсека ООН.

Дьенга спросили, можно ли считать геноцидом преступления против христиан, а также осквернение святынь в Сирии. Советник отметил, что такие определения ему не позволяет давать мандат. Такой вопрос, по его мнению, должен решить суд.

«Мы призывали к тому, чтобы случаи преступлений, совершенных в Сирии, были направлены в Международный уголовный суд», — добавил Дьенг.

Вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года. Правительственным войскам удалось к настоящему моменту освободить практически всю территорию государства от незаконных вооруженных бандформирований. В настоящее время в приграничных районах Сирии ведется совместное патрулирование России и Турции. Это один из пунктов меморандума, подписанного между странами 22 октября в Сочи и направленного на урегулирование ситуации в Сирии.

Федеральное агентство новостей ранее выпустило вторую часть масштабного расследования, раскрывающего объемы помощи, оказываемой членам ИГ со стороны США. Выяснилось, что силы Вашингтона принимали непосредственное участие в создании, поддержке и финансировании террористической группировки.

ФАН также стало известно, что с членами ИГ связаны либеральный журналист «Новой газеты» Денис Коротков и беглый олигарх Михаил Ходорковский. Экс-террорист 18-летний Малифа рассказал корреспондентам ФАН, что передавал корреспонденту сводки с полей, на котором впоследствии основывались его расследования о Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.