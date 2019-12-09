Бандиты и пособники ИГИЛ: кто служит в МВД Ливии

Федеральное агентство новостей представляет расследование преступлений силовиков, обслуживающих интересы Правительства национального согласия Ливии (Триполи) и лично его руководителя Файеза Сарраджа.

Все началось с того, что силы, подконтрольные Правительству национального согласия (ПНС), сбили в небе над Триполи самолет Ливийской национальной армии (ЛНА). МиГ-23 упал к югу от эз-Завии (город в нескольких десятках километрах от столицы).

Первоначально распространился слух о том, что самолет якобы пилотировал «российский наемник». Но пилот выжил (успел катапультироваться), и очень скоро выяснилось, что управлял воздушным судном ливийский генерал-майор Амер аль-Джукм аль-Арфе — выходец из города аль-Мардж. Приземлившись на парашюте, он тут же был схвачен боевиками, связанными с ПНС и возглавляемыми человеком по имени Мохаммед Салим Бахрун по прозвищу «Беглец». Бахрун находится в звании старшего лейтенанта, несмотря на то, что не заканчивал колледжа полиции.

Затем в Интернете появились кадры, опубликованные членами группировки «Первый дивизион военной поддержки» (структура при МВД Ливии), на которых «правоохранители» всячески унижают немолодого пилота прямо в центральном офисе Министерства внутренних дел ПНС. «Стражи порядка» раздели бойца ЛНА до нижнего белья и делали на его фоне селфи, держа солдата за шиворот или мочку уха.

Кто такой Мохаммед Салим Бахрун

Родился 21 августа 1989 года в ливийском городе эз-Завия. Проживает там же, в центре города на улице аль-Хартум.

По некоторым данным, Бахрун активно участвовал в гражданской войне 2011 года. Был задействован в военной операции против сил Муаммара Каддафи «Одиссея-заря». А также входил в так называемый «Оперативный штаб революционеров Ливии» — вооруженную исламистскую группировку, созданную в 2013 году с благословения тогдашнего ливийского законодательного органа — Всеобщего национального конгресса.

Таким образом, Бахрун тесно связан с небезызвестным Шаабаном Хадиа — одним из командиров «Оперативного штаба революционеров Ливии», на котором тоже клейма ставить негде (мы писали о похождениях Хадиа в связи с приглашением этого персонажа в Сочи на саммит «Россия-Африка» в статусе замсекретаря Правительства национального согласия Ливии).

Известно, что с 2012 года Бахрун начал серьезно заниматься криминалом. Брался за все: убийства, похищения людей, торговлю оружием и боеприпасами, контрабанду топлива и работорговлю.

В 2018 состоял в группировке Ахмада ад-Даббаши по прозвищу «дядя» — одного из самых известных контрабандистов нефти в городе Сабрата. Известно, что ад-Даббаши работал вместе с главой Западного военного округа генералом Усамой аль-Джувейли. Объявлен в международный розыск за торговлю мигрантами и связями с ИГИЛ1 (запрещенная в России организация «Исламское государство»1).

Мохаммед Салим Бахрун также был объявлен в розыск в Ливии в 2017 году. Он и вышеупомянутый Ахмад ад-Даббаши указаны в ордере на арест, выданном генпрокурором Сабраты, как пособники террористов «Исламского государства». Они помогали ИГИЛовцам перемещаться по стране, а также снабжали их оружием и укрывали.

Однако это не помешало Мохаммеду Салиму Бахруну в составе вооруженных сил ПНС с 2019 года противостоять армии фельдмаршала Халифы Хафтара к югу от Триполи.

Кроме фотографий, на которых «Беглец» позирует с высунутым языком в белой футболке и тренировочных штанах, есть снимок, где он принимает пленного пилота в своем кабинете. Тут Бахрун уже в форме сотрудника МВД, что свидетельствует о том, что издевательства и кривляния на камеру — неотъемлемая часть рабочего процесса местной полиции.

Показания других «беглецов»

О том, что Бахрун сотрудничает с ИГИЛ рассказали сами террористы. Например, Ахмед Салем аль-Фаллах, известный как Абу аль-Лайс Ливийский, и Ахмед Месбах Джабер. Оба — члены ячейки ИГИЛ в Сабрате, которые бежали из города, но были арестованы в эз-Завии салафитами из бригады «Пути мира» (Катиба субль ас-Салям). Те передали юных ИГИЛовцев сотрудникам Сил специального сдерживания.

Из показаний Абу аль-Лайса, именно Бахрун-«Беглец» должен был обеспечить боевикам безопасный отход из Сабраты в эз-Завию. Он организовывал перевозку ИГИЛовцев, а также разместил их в квартире в здании на улице Омара аль-Мухтара в центре эз-Завии.

А в начале 2017 года «Беглец» направил письмо Файезу Сарраджу с просьбой назначить его ответственным за обеспечение безопасности на прибрежной дороге. Также «Беглец» просит Сарраджа приказать президентской гвардии сотрудничать с его людьми.

Еще один бандит из команды Сарраджа

Тарик Рамадан Суисси — коллега Бахруна (на фото рядом в полосатой кофте). Родился 9 апреля 1989 года в эз-Завии. В основном промышляет контрабандой топлива. Хотя не брезгует и похищением людей, и заказными убийствами.

Владеет собственной автозаправкой. По карьерной лестнице поднялся по тем же ступеням, что и «Беглец» — прошел тот же боевой путь, служил в тех же организациях. Также как и Бахрун, делая вид, что борется с «Исламским государством», вывозил и прятал его членов на конспиративных квартирах.

В этой истории остается только один вопрос. Что на все это скажет министр внутренних дел заседающего в Триполи Правительства национального согласия Ливии Фатхи Башага?

1 Организация запрещена на территории РФ.