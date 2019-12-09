Митингующих бандеровцев закидали яйцами в Париже. События дня ФАН-ТВ

Активисты «Движения ветеранов Украины» и представители украинской диаспоры провели в столице Франции митинг за «проукраинскую позицию» на предстоящих переговорах «нормандской четверки», но получили отпор. Об этом организаторы акции сообщили в Facebook. В шествии участвовали около 150 человек. Активисты вышли на акцию с антироссийскими плакатами и бандеровскими флагами. Организаторы отметили, что в определенный момент митингующих забросали яйцами. Однако этот инцидент «не изменил боевого настроения» активистов. Напомним, саммит в «нормандском формате» пройдет во Франции 9 декабря.

Минэкономразвития направило в правительство РФ законопроект, который предлагает запретить взыскивать долги со страховых пенсий жителей России. Сейчас с пенсии могут быть удержаны банковские задолженности, коммунальные платежи или штрафы. Также в правительство направлен проект закона, по которому при взыскании долгов с зарплаты у гражданина должен всегда оставаться прожиточный минимум. Эти инициативы направлены на рассмотрение в комиссии правительства РФ по законопроектной деятельности.

В России начнется испытание робота, который будет утилизировать радиоактивный мусор. Об этом сообщил исполнительный директор научно-производственной организации «Андроидная техника» Евгений Дудоров . По его словам, сейчас уже идет изготовление робота. Тестовые испытания начнутся в следующем году, сообщает ТАСС. Предполагается, что машина будет подвешиваться на специальную стрелу и управляться за счет костюма, копирующего движения оператора. Ранее подобная технология уже была внедрена при работе над «Федором». В перспективе робот сможет работать автономно.

С-400 заступит на службу в Арктике

Командующий Северным флотом, вице-адмирал Александр Моисеев заявил, что в ближайшие годы все арктические дивизионы планируется оснастить современными ракетными системами C-400, которые станут главным средством защиты российской Арктики от нападения потенциального противника с воздуха.

«Происходит оснащение и переоснащение зенитных ракетных и радиотехнических войск новой техникой. В этом году на вооружение зенитного ракетного полка, дислоцированного на Новой Земле, поступили и уже несут боевое дежурство зенитные ракетные системы С-400», — отметил вице-адмирал Александр Моисеев.

По его словам, это поможет прикрыть Заполярье от любых средств воздушного нападения противника. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, С-400 являются уникальными комплексами с неповторимыми тактико-техническими характеристиками.