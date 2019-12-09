В МИД России прокомментировали предложение США расширить «нормандский формат»

Москва, 9 декабря. Российская сторона отрицательно относится к инициативе по расширению «нормандского формата» (Россия, Германия, Украина, Франция), урегулирование в Донбассе зависит исключительно от выполнения ранее принятых решений. Об этом заявил в понедельник журналистам заместитель руководителя МИД РФ Александр Грушко.

«Мы негативно относимся к этой идее, для нас это не вопрос формата», — указал российский дипломат, отвечая на просьбу ТАСС прокомментировать заявление американского коллеги Дэвида Хейла о расширении «нормандского формата».

По словам Грушко, нет необходимости искать альтернативу, поскольку есть две составляющие урегулирования ситуации на юго-востоке Украины: отвод сил в регионе и запуск «формулы Штайнмайера».

Напомним, саммит лидеров России, Украины, Франции и Германии, посвященный проблемам урегулирования ситуации в Донбассе, состоится в понедельник в Париже. В нем примут участие президент РФ Владимир Путин, его украинский и французский коллеги Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон, а также канцлер Германии Ангела Меркель.