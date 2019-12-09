К приезду Путина во Франции обнаружили 15 российских «шпионов». Колонка Владимира Тулина

Накануне визита президента России Владимира Путина в Париж для встречи с президентами Франции, Германии и Украины французские СМИ подбрасывают одну «сенсацию» за другой.

4 декабря французская газета Le Monde вышла с потрясающим заголовком «Верхняя Савойя — базовый лагерь русских шпионов, занимающихся заказными убийствами».

В ней указываются 15 имен тех, кто «убивает по приказу Кремля» и при этом посетил базу в Альпах. Это конечно же Руслан Боширов, Александр Петров, которым британское правительство и западные СМИ бездоказательно приписывают попытку отравления Скрипалей, Сергей Федотов, который руководил этой попыткой, а за три года до этого тем же газом «Новичок» якобы дважды безуспешно травил в Болгарии бизнесмена Эмилияна Гебрева, а также помогавшие ему Сергей Павлов, Николай Конихин, Иван Лебедев, Данил Степанов, Георгий Горшков. Скрывались на базе и Владимир Попов и Эдуард Широков, которым приписывают организацию госпереворота в Черногории без предъявления доказательств. Более того, газета сообщает, что удалось выявить пять новых «шпионов». Это Александр Кулагин, Евгений Ларин, Тумур Нуризов, Наман Юсупов и Геннадий Шветс. Все эти 15 офицеров служат в воинской части 29155 или в 161-м учебном центре ГРУ.

Прочитав это, французский читатель вправе ожидать, что сейчас он увидит фотографии замаскированной пещеры или подземного бункера в Альпах со складированными там баллонами с «Новичком», оружием и средствами связи. Однако ничего этого нет. Более того в статье написано, что в период с 2014 по 2018 год офицеры ГРУ посещали города Аннемасс, Эвиан, Шамони.

А далее следует совершенно неожиданная фраза: «Следов работы этих агентов во Франции западные спецслужбы не обнаружили».

После этого хочется воскликнуть: А был ли мальчик?! То есть база. Получается, что не было. Также развеселила и такая фраза из статьи «Не найдено никаких связей между российскими шпионами и местными жителями, с которыми они контактировали во время пребывания в Альпах. Собеседники газеты (представители французских спецслужб) считают, что эти места были резервной и материально-технической базой ГРУ». При этом почему они так считают не указывается.

О чем эта статья с таким громогласным названием? О том, что за четыре года работы спецслужбы Франции, Великобритании, Швейцарии и США установили, что 15 граждан России, чья причастность к ГРУ не доказана, посетили Францию. Тем не менее об этой статье сообщили многие СМИ Запада и их приспешники в России. Болгарское телевидение bTV посвятило этой теме два репортажа. Там выступал Христо Грозев из сайта журналистских расследований Bellingcat, неоднократно улученному в распространении и находящегося на финансировании британского военного министерства, фондов Сороса и Агентства США по международному развитию. Он сообщил, что это их сайт передал информацию газете Le Mond, а также рассказал, что группа убийц из ГРУ была создана еще в 2010 году и вначале действовала против стран Средней Азии.

Тут надо заметить, что со всеми этими странами у России дружественные отношения и ей нет смысла вести против них подрывную деятельность. К тому же никаких политических убийств в этих странах не было.

Автор статьи Жак Фолору тоже дал интервью болгарскому телевидению bTV, где повторил все свои фантазии из статьи. Он сообщил, что с базы во Франции ГРУ проводила операции не только против Великобритании, Черногории и Болгарии, но и против Молдовы и Крыма. Какие интересные люди оказывается служат в ГРУ: чтобы проводить операции в соседнем Крыму они создают базу во Франции в 2014 году! А что касается Молдовы, то там до сих пор тоже политических убийств не было и «Новичком» никого не травили. Хотя конечно «сенсационные раскрытия» об этом могут появиться в любой момент — бумага западных СМИ все стерпит.

На вопрос болгарской журналистки Десиславы Минчевой «Почему французские службы четыре года не могли обнаружить российскую шпионскую базу?», Жак Фолору ответил, что это произошло из-за того, что ГРУ не работала против Франции.

На следующий день газета Le Monde опровергла слова своего журналиста. Она сообщила, что имеет доказательства того, что подразделения 26165 и 74455 ГРУ организовали взлом сайтов предвыборного штаба Эмманюэля Макрона во время президентских выборов в мае 2017 года. В конце статьи становиться ясно, что «доказательством» является доклад сотрудников исследовательской группы Google о борьбе киберпиратством, где в свою очередь тоже отсутствуют какие-либо доказательства.

В таких случаях СМИ, называющие себя демократическими, всегда крайне активно возмущаются фактом взлома серверов и хищения данных, но при этом их не интересует опубликованная информация. А ведь если бы поддерживаемые ими политики не нарушали законы и не получали незаконное финансирование в обмен на будущие услуги, то никакие хакеры им были бы не страшны.

Явно неслучайно все эти «сенсационные раскрытия» всплывают накануне визита в Париж Владимира Путина. Их цель понятна — осложнить российско-французские отношения накануне встречи в нормандском формате.

Подключились к этому и украинцы. Они провели митинг у парижского фонтана Сен-Мишель после которого объявили, что предостерегли президента Франции от уступок президенту России. Нужно быть очень наивными людьми, чтобы поверить, что Эмманюэль Макрон, не идущий пока на уступки 806-тысячному протесту против пенсионной реформы, обратит внимание на угрозу горстки украинцев, большинство из которых нелегальные гастарбайтеры в его стране.