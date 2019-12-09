Зеленский провалит саммит в Париже из-за неспособности обуздать аппетит ВСУ

Главным бенефициаром вооруженного конфликта в Донбассе являются Вооруженные силы Украины. Это обстоятельство обрекает очередную встречу «нормандской четверки» в Париже на почти стопроцентный провал.

Принято считать, что между странами-участницами этого формата нет и никогда не было консенсуса, который позволил бы остановить кровопролитие на границах Украины с ДНР и ЛНР. Однако и внутри украинского политического класса никакой консолидированной позиции по конфликту в Донбассе за пять лет также не образовалось.

Де-факто президент Владимир Зеленский — это лишь видимая верхушка украинского «айсберга». Медийная, очень разговорчивая, но не самая влиятельная. Куда именно «плыть» Украине, решает отнюдь не Зеленский, а сильнейшее «течение» западных бенефициаров Евромайдана и массивная «подводная часть айсберга», состоящая из напластований олигархата, разнокалиберных радикалов и представителей госструктур.

Среди последних едва ли не первую скрипку играют ВСУ, убедился обозреватель Федерального агентства новостей.

Тень былого величия

От СССР Украина унаследовала четвертую по величине армию в мире, оснащенную ядерным оружием и современными образцами вооружения и военной техники. Киеву отошло 8700 танков, 11 000 БМП и БТР, 18 000 единиц реактивной и ствольной артиллерии и 2800 летательных аппаратов.

К моменту избрания в 2010 году Виктора Януковича президентом Украины от всей этой фантастической мощи в силу хронического недофинансирования ВСУ и украинского ОПК, а также систематического разбазаривания и распродажи армейской матчасти, осталась лишь тень былого величия.

Тем не менее, даже содержание остатков ВСУ ложилось столь тяжелым бременем на трещавший по швам украинский госбюджет, что и их было решено сократить. В 2012 году президент Янукович поручил министерству обороны разработать «реалистичную концепцию реформирования армии с учетом внеблокового статуса Украины» и «адекватной оценки имеющихся экономических ресурсов». Итогом данных трудов стал проект армейской реформы, предусматривавший сокращение численность ВСУ со 144 тысяч военнослужащих в 2012 году до 70 тысяч к 2017 году.

Неудивительно, что после этой инициативы из ВСУ началось повальное бегство. Первыми на «гражданку» ринулись наиболее компетентные и сообразительные специалисты, быстро догадавшиеся о бесперспективности дальнейшего присутствия в войсках. Понятно, что такая тенденция самым негативным образом сказалась как на профессионализме украинского воинства, так и на престижности службы в ВСУ.

Казалось, что Вооруженные силы Украины обречены. Но тут на счастье ВСУ грянул Евромайдан, изменивший как отношение Киева к своей армии, так и статусность воинской службы на Украине.

Дальнейшее сокращение ВСУ было прекращено. Шесть «волн» частичной мобилизации позволили пополнить штаты сохранившихся воинских частей и приступить к формированию новых подразделений. Это увеличило количество «рабочих мест» в ВСУ и создало неплохие условия для карьерного роста комсостава. Рост государственных ассигнований на военные нужды и финансовая помощь Запада дали возможность Киеву увеличить выплаты своим военнослужащим.

Все это, дополненное ультрапатриотическим угаром, связанным с «революцией гидности» и началом военных действий в Донбассе, заметно повысило на Украине статусность воинской службы. Не настолько, чтобы, презрев возможность стать покойником или калекой в так называемой ООС (бывшей АТО), в армию хлынул поток добровольцев-призывников. Но вполне достаточно, чтобы удовлетворить потребности высшего командного звена ВСУ, «окопавшегося» в штабных кабинетах.

Что говорит Global Firepower Index 2019

Когда 6 декабря Украина в 26-й раз отпраздновала День ВСУ, киевские штатные пропагандисты озвучили несколько ключевых тезисов, наглядно свидетельствующих о том, как изменилась украинская армия после Евромайдана. Перечислим их с нашими комментариями.

1. Согласно рейтингу Global Firepower Index 2019, ВСУ заняли 29-е место в списке из 137 наиболее мощных армий мира. Это лучшая позиция среди европейских стран, не входящих в состав НАТО, если, конечно, не считать Вооруженные силы РФ.

Комментарий ФАН: Ключевую роль в рейтинге Global Firepower Index 2019 играет не реальная боеспособность вооруженных сил, а количество граждан государства, потенциально пригодных к воинской службе. Для Украины этот показатель номинально составляет 15,6 млн человек из 44 миллионов, проживающих сейчас на территории государства. Подчеркнем — номинально. Многие аналитики сходятся на том, что реальная цифра современного населения Украины намного меньше, что автоматически уменьшает и количество населения, потенциально пригодного к воинской службе.

2. За последние пять лет численность военнослужащих в ВСУ выросла со 140 тысяч в 2014 году до более чем 250 тысяч в 2019 году. В этом сентябре новоназначенный министр обороны Украины Андрей Загороднюк подчеркнул, что сокращения штатов в армии не планируется.

Комментарий ФАН: Численность ВСУ с 2014 года действительно выросла почти на 75%. Параллельно выросли и затраты на «оборонку». Если в январе 2014 года военный сегмент украинского государственного бюджета составлял 14,6 млрд гривен, а развитие вооружения и военной техники планировалось профинансировать на 563,32 млн гривен, то в этом году данные показатели достигли уже 102,49 млрд и 17 млрд, соответственно.

Совокупные расходы Киева на военные нужды подскочили в 2019 году до 212 млрд гривен, что составило 5,4% ВВП страны. Более того, администрация прежнего президента Украины Петра Порошенко планировала с 2020 года резкое наращивание расходов на оборону и силовые структуры — до 381,5 млрд гривен. При этом прямые расходы министерства обороны Украины в 2020 году должны были составить 214,5 млрд.

Сложно сказать, каким образом Порошенко планировал изыскать в недрах летящей в долговую пропасть украинской экономики столь оглушающие цифры. Скорее всего, никаким, тем более что решение о резком увеличении военных расходов Порошенко принял уже на излете своей каденции с явным расчетом переложить ответственность на плечи своего преемника.

На первый взгляд, президент Зеленский, пообещавший выделить в 2020 году на совокупные военные расходы Украины до 245,8 млрд гривен, следует тенденции, заданной его предшественником. Но при детальном анализе проекта расходов, а также учете инфляции, становится понятно, что расходы минобороны в будущем году будут заморожены на нынешнем уровне.

Иными словами, оборонный бюджет Украины в 2020 году будет фактически стагнировать. Данное обстоятельство в совокупности с продолжающимся ухудшением экономической ситуации в стране, ставит под большое сомнение возможность Киева длительное время удерживать численность ВСУ на уровне 250 тысяч военнослужащих.

3. За время проведения АТО/ООС статус участника боевых действий получили минимум 370 тысяч украинцев. Таким образом, все они получили реальный боевой опыт.

Комментарий ФАН: Мягко говоря, отнюдь не все военнослужащие ВСУ, проходившие службу в АТО/ООС, бывали на «передке», поэтому говорить о том, что Украина располагает 370 тыс. обстрелянных бойцов, не совсем корректно. Да и сам боевой опыт, полученный военнослужащими ВСУ в Донбассе, — довольно специфичен и малоприменим вне Донбасса.

Армии верят, но служить не хотят

4. Общее число резервистов ВСУ на текущий момент составляет порядка 1 млн человек. По этому показателю Украина занимает девятое место в мире, опережая даже США. По данным Главного управления персонала Генштаба ВСУ, численность оперативного резерва первой очереди по состоянию на лето 2019 года составляла около 200 тыс. человек. Это рекордный показатель с тех пор, как в 2006 году была внедрена служба в военном резерве ВСУ Украины.

Комментарий ФАН: В Российской Федерации резервистов больше, чем на Украине и в США.

5. С 2008 года, когда женщин-военнослужащих в составе украинской армии насчитывалось лишь 1,8 тысяч, к концу 2019 года их количество выросло в 15 раз. Сейчас из общей численности ВСУ порядка 22% (более 55 тыс.) составляют женщины. Из них 27 тысяч — военнослужащие, остальные — гражданские штатные сотрудницы ВСУ. Почти 3,4 тысяч украинок имеют военные офицерские звания. Из них почти 1 тысяча женщин — военнослужащие старшего офицерского состава.

Комментарий ФАН: Заметный количественный рост числа военнослужащих-женщин в стройных рядах ВСУ во многом связан с падением уровня жизни на Украине после Евромайдана. Не имея возможности заработать себе на жизнь на «гражданке», многие украинки были вынуждены поступать на военную службу, гарантирующую стабильный заработок и социальные льготы…

6. ВСУ ускоренно переходит на STANAG — стандарты НАТО. Например, 29 ноября президент Зеленский подписал законопроект 0906. Согласно ему, в ВСУ отменяются воинские звания «прапорщик, старший прапорщик» (мичман, старший мичман) и в подражание армиям стран НАТО вводятся новые звания «рекрут», «штаб-сержант» (штаб-старшина), «мастер-сержант» и «главный мастер-сержант» (корабельные — «старший мастер-старшина», «главный мастер-старшина»).

Комментарий ФАН: Тезис о скорейшем переходе на стандарты НАТО давно стал в ВСУ чем-то вроде священной мантры. Он постоянно декларируется с 2014 года, но все еще крайне далек от реального воплощения в жизнь. Мечты украинских военных о переходе с советских калибров на натовские, а также о повсеместном реформировании командных структур ВСУ в соответствии со STANAG (что подразумевает значительное сокращение уютных штабных должностей), так до сих пор и остаются мечтами.

7. ВСУ занимают первое место среди государственных и общественных институтов Украины, которым доверяют граждане «незалежной». По данным опроса социологической службы Центра Разумкова, проведенного в начале ноября, 70% респондентов заявили, что доверяют украинской армии. Для сравнения: церкви на Украине доверяют 65% опрошенных, Нацгвардии — 58%, СМИ — 54%.

Комментарий ФАН: ВСУ, на фоне иных украинских государственных и общественных институтов, в глазах обычных граждан действительно выглядят неплохо. Но это не означает, что ВСУ так хороши. Это подчеркивает лишь, что прочие украинские институты много хуже.

Кстати, подавляющее большинство граждан Украины служить в ВСУ не рвутся. Очередная призывная кампания заканчивается, но выполнить план по укомплектованию ВСУ не удается. Все больше призывников стремятся уклониться от службы. Для выполнения планов по призыву украинские военкоматы вновь, как и в 2014 году, приступили к уличным облавам.

«Неприятная» ситуация с уклонистами наблюдается по всей Украине, но особо тяжелая ситуация складывается на западе страны — в Ивано-Франковской, Львовской, Волынской и других областях. Так, по словам военного комиссара Ивано-Франковской области Владимира Ярмошука, при наличии в области 25 тыс. мужчин призывного возраста военкоматы не могут набрать 460 человек…

Вот такие «достижения» ВСУ к 26-му Дню ВСУ.

Генералам мир не нужен

Тем не менее, можно констатировать, что сейчас военные на Украине чуть ли не впервые после распада СССР стали нужны и востребованы. В кои-то годы украинские генералы, включая министра обороны и начальника Генштаба, чувствуют себя «героями нации», а не «униженными и оскорбленными».

Весьма аполитичные до событий 2013–2014 годов, после Евромайдана и начала гражданской войны на юго-востоке Украины ВСУ претерпели заметную трансформацию, к началу каденции Зеленского существенно нарастив не только военный потенциал, но и политический вес.

Иными словами, ВСУ образца 2019 года — это не только военная госструктура, формально подчиняющаяся президенту Украины как Верховному Главнокомандующему, но и политическая сила, с интересами которой президенту Украины приходится считаться.

При этом в Вооруженных силах Украины прекрасно осознают, чему они обязаны обрушившейся «манне небесной». Ренессанс ВСУ стал возможен исключительно в условиях непрерывно провозглашаемой «борьбы с российской агрессией». Без этого «костыля» благостное существование ВСУ неминуемо вновь рухнет ниже плинтуса. А раз так, то да здравствует война!

Нет, конечно, не полномасштабная, чреватая непредсказуемыми рисками и большими потерями. Украинский генералитет вполне устраивает война «гибридная» — локальная, позиционная и с низкой интенсивностью боевых действий. Такая, как идущая в Донбассе после подписания Минских соглашений.

К сказанному следует добавить о включенности эшелонов ВСУ в серые схемы контрабандных потоков, проходящих через территорию АТО/ООС, и о наличии большого количества бывших или все еще состоящих на службе в ВСУ военнослужащих, «повязанных кровью» в Донбассе или не мыслящих своего существования без фронтового адреналина.

Захочет ли, с учетом всех перечисленных нами обстоятельств, генералитет ВСУ и значительная часть рядового состава украинской армии реального прекращения боевых действий на юго-востоке? Очевидный ответ — нет, потому что на многих командных постах в ВСУ продолжают оставаться люди экс-президента Порошенко, полностью разделяющие его антироссийский курс.

Президент Зеленский уже неоднократно сталкивался с откровенным саботажем своих распоряжений, способных ослабить условия наибольшего государственного благоприятствования, в которых сейчас существуют ВСУ. Последний яркий пример такого игнорирования ВСУ приказов своего Верховного Главнокомандующего — отправка в конце ноября, в самый разгар локального разведение сил в Донбассе украинской разведывательно-диверсионной группы на территорию ДНР, закончившаяся гибелью на минах двух полковников-снайперов группы «А» ЦСО СБУ.

Где гарантия, что в следующий раз два других элитных снайпера группы «А» ЦСО СБУ не будут отправлены «по душу» действующего президента Украины? Такой гарантии у Зеленского нет. И с этим фактором глава украинского государства вынужден считаться. Тем более что все его попытки получить полный контроль над украинскими силовиками на данный момент закончились провалом.

То есть даже если Зеленский в Париже вдруг внезапно захочет всерьез заговорить о мирном сосуществовании с ДНР и ЛНР, то реализовать эту идею президенту Украины не дадут. В первую очередь — свои же военные. Другое дело, что он не захочет.

«Мы подписали не «формулу Штайнмайера», мы подписали лишь текст «формулы Штайнмайера»!» — мы помним, что это сказал не комик, а президент Украины.

Как уже не раз предупреждал ФАН, на Украине сейчас нет бенефициаров мира. Этим и объясняется тот откровенный пессимизм, с которым руководство России относится к предстоящему саммиту в Париже.

Если президент Зеленский не может контролировать собственную армию, то он априори является для Москвы недоговороспособной фигурой.