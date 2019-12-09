Росконтроль назвал марки опасной для здоровья скумбрии

Москва, 9 декабря. Эксперты Росконтроля провели исследование скумбрии популярных российских марок и пришли к выводу, что их продукция опасна для здоровья. Об этом сообщается в понедельник на сайте организации.

Отмечается, что всего специалисты проанализировали продукцию пяти торговых марок: Fish Fabric / Русскiй буфетъ, СТМ, «Балтийский берег», «А`море» и Billa. В ходе исследования сотрудники Росконтроля проверили продукцию по 40 критериям качества и безопасности, среди которых микробиологические показатели, содержание консервантов и соответствие состава маркировке, пишут «Известия».

По окончании анализа оказалось, что ни один из образцов не соответствует требованиям безопасности по микробиологическим показателям — уровень обсемененности мезофильной микрофлорой пробил допустимое значение более чем в 16 раз. Это говорит о том, что употребление таких продуктов без термической обработки может привести к расстройству и отравлению, указали специалисты. Помимо этого, в образцах СТМ, «Балтийский берег» и Billa были найдены бактерии группы кишечной палочки, отмечает «ФедералПресс».

По результатам проверки соответствующие марки скумбрии были занесены в черный список. К приобретению не рекомендован ни один бренд.

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