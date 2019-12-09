Эксперты назвали основные причины неплатежей по кредитам

Москва, 9 декабря. Россияне объяснили свои неплатежи по кредитам и займам слабым планированием семейного бюджета, а также возникновением непредвиденных срочных расходов. Об этом сообщили эксперты сервиса онлайн-кредитования «Робот Займер» по итогам проведенного опроса.

Компания проводила исследование через соцсети и опросила с 14 по 31 октября 1,1 тысяч совершеннолетних граждан. Большинство респондентов (30,2%) назвали одной из основных причин неплатежей по кредитам неправильное планирование семейных расходов. Еще 19,9% россиян объяснили, что из-за непредвиденных обстоятельств не могут уложиться в график выплат.

Около 13% респондентов отметили, что их долг перед банками и микрофинансовыми организациями возникает из-за снижения доходов. Некоторые россияне не могут выплатить кредит по причине потери источника заработка.

Согласно данным компании, 11,3% респондентов изначально не хотели возвращать кредитору средства, а 10,9% остановились на ответе «физически непреодолимые обстоятельства».

7,1% опрошенных объяснили неплатежи семейными и личными обстоятельствами. 3,3% респондентов признались, что забыли про кредиты и занятые средства.

«4,3% россиян говорят о прочих препятствиях, среди которых довольно часто встречается вариант «сначала не было денег для выплаты, а потом обращаться в банк или МФО уже стыдно», — говорится в сообщении сервиса.

Ранее член совета Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Давид Цацуа рассказал, каким должен быть оптимальный размер платежа по кредиту, чтобы не выйти на «просрочку». По словам эксперта, в идеальной ситуации считается, что выплаты не должны превышать 20-30% от ежемесячного дохода. Примечательно, что большинство имеющих кредиты россиян направляют на оплату именно эту долю средств.

Тем временем сразу несколько банков в России в преддверии Нового года решили временно снизить ставку по кредитам. К примеру, Сбербанк уменьшил ее на один процентный пункт с 13 ноября 2019 по 30 января 2020, а банк «ФК Открытие» еще в ноябре понизил ставку по программам потребительского кредитования, и теперь она равняется 8,5% на первый год.