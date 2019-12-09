Политолог обвинил администрацию Ельцина в неприсоединении Крыма

Москва, 9 декабря. Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько отреагировал на заявление экс-главы администрации Бориса Ельцина Сергея Филатова о неприсоединении Крыма в 1991 году.

По словам сенатора Безпалько, киевские политики упоминали подобные факты в своих книгах и мемуарах.

«Вина в том, что эти территории не были присоединены к России, лежит на администрации Ельцина», — объяснил политолог.

По его словам, ближайшее окружение первого президента России было занято борьбой с союзным руководством во главе с Михаилом Горбачевым, в связи с чем игнорировало соответствующий вопрос.

Кроме того, по его мнению, население юго-восточной Украины всегда тянулось к России, а на тот момент указанные регионы могли без проблем и боли войти в ее состав, сообщает РЕН ТВ.

Безпалько также выразил сожаление в связи с тем, что администрация Ельцина тогда «не нашла в себе силы, смелости и просто не уделила внимание тому, чтобы включить эти территории в свой состав».

Ранее Филатов заявил, что делегации из Донецка, Луганска и Крыма накануне подписания Беловежских соглашений просили оставить их в составе России. Он также указал на то, что российские власти проигнорировали обращение троицы, поскольку у команды Ельцина «не было времени» на переговоры с Киевом.

Ранее председатель комитета Совфеда по информационной политике Алексей Пушков, комментируя историю с полуостровом, заявил, что Ельцину «на Крым было наплевать». По словам сенатора, Ельцин был сфокусирован на одном: быстрее выгнать Горбачева из Кремля, сообщал «Царьград».

Крым стал частью Российской Федерации весной 2014 года после проведенного в регионе референдума, по результатам которого более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Украинские власти до сих пор рассчитывают «вернуть» Крым и называют полуостров украинской территорией. Президент РФ Владимир Путин особо подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».

Как ранее сообщал Infox.ru, американская корпорация Apple признала Крым российским.